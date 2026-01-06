Компания HyperX расширила линейку игровых мониторов Omen, представив сразу две новые 27-дюймовые модели с QD-OLED-матрицами. Оба монитора имеют разрешение QHD, но различаются по частоте обновления, набору интерфейсов и дополнительным возможностям. Максимальная частота в старшей версии достигает впечатляющих 500 Гц.

Первая модель представляет собой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц. Он оснащён панелью с разрешением 2560 × 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9, а заявленное время отклика составляет всего 0,03 мс. По данным HyperX, дисплей поддерживает HDR и обеспечивает нативную контрастность на уровне 1,5 миллиона к одному. Цветовой охват достигает 99% Display P3 и 99% sRGB, при этом заводская калибровка ориентирована на среднее значение Delta E ниже 2.

HyperX Omen 27q

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию с совместимостью с Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а чёткость движения сертифицирована по стандарту VESA ClearMR 13000. В набор разъёмов входят один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и аудиовыход 3,5 мм. Подставка полностью регулируется и позволяет изменять высоту, угол наклона, поворот и ориентацию экрана.

Вместе с ним HyperX представила более продвинутую 27-дюймовую QD-OLED-модель с необычно высокой частотой обновления 500 Гц при том же QHD-разрешении. Этот вариант получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и расширенный цветовой охват: 98% Display P3, 99% sRGB и 96% Adobe RGB. Заводская калибровка выполняется с использованием технологии HyperX ProLuma, а среднее отклонение Delta E, по заявлению компании, не превышает 1.

Помимо DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.1, версия с частотой 500 Гц оснащена портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания мощностью до 100 Вт, USB-хабом и отдельной кнопкой для KVM-переключателя. Чёткость движения соответствует стандарту VESA ClearMR 21000. Среди дополнительных функций — aRGB-подсветка, держатель для наушников, который можно напечатать на 3D-принтере, расширенные элементы управления через экранное меню и набор инструментов HyperX OLED CoreProtect для снижения риска выгорания матрицы.





HyperX Omen 27qs (top) and Omen 27q (bottom)

Обе модели поддерживают крепление VESA 100 × 100 мм и комплектуются полностью регулируемыми подставками. HyperX пока не раскрыла информацию о ценах и сроках начала продаж.