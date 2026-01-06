hyperx omen 27 inch qd oled gaming monitor rear front view
Автор:

Компания HyperX расширила линейку игровых мониторов Omen, представив сразу две новые 27-дюймовые модели с QD-OLED-матрицами. Оба монитора имеют разрешение QHD, но различаются по частоте обновления, набору интерфейсов и дополнительным возможностям. Максимальная частота в старшей версии достигает впечатляющих 500 Гц.

Первая модель представляет собой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц. Он оснащён панелью с разрешением 2560 × 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9, а заявленное время отклика составляет всего 0,03 мс. По данным HyperX, дисплей поддерживает HDR и обеспечивает нативную контрастность на уровне 1,5 миллиона к одному. Цветовой охват достигает 99% Display P3 и 99% sRGB, при этом заводская калибровка ориентирована на среднее значение Delta E ниже 2.

hyperx omen 27q qd oled gaming monitor side and rear profile
HyperX Omen 27q 

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию с совместимостью с Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а чёткость движения сертифицирована по стандарту VESA ClearMR 13000. В набор разъёмов входят один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и аудиовыход 3,5 мм. Подставка полностью регулируется и позволяет изменять высоту, угол наклона, поворот и ориентацию экрана.

Вместе с ним HyperX представила более продвинутую 27-дюймовую QD-OLED-модель с необычно высокой частотой обновления 500 Гц при том же QHD-разрешении. Этот вариант получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и расширенный цветовой охват: 98% Display P3, 99% sRGB и 96% Adobe RGB. Заводская калибровка выполняется с использованием технологии HyperX ProLuma, а среднее отклонение Delta E, по заявлению компании, не превышает 1.

Помимо DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.1, версия с частотой 500 Гц оснащена портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания мощностью до 100 Вт, USB-хабом и отдельной кнопкой для KVM-переключателя. Чёткость движения соответствует стандарту VESA ClearMR 21000. Среди дополнительных функций — aRGB-подсветка, держатель для наушников, который можно напечатать на 3D-принтере, расширенные элементы управления через экранное меню и набор инструментов HyperX OLED CoreProtect для снижения риска выгорания матрицы.


hyperx omen 27qs qd oled gaming monitor ports and connectivity
HyperX Omen 27qs (top) and Omen 27q (bottom)

Обе модели поддерживают крепление VESA 100 × 100 мм и комплектуются полностью регулируемыми подставками. HyperX пока не раскрыла информацию о ценах и сроках начала продаж.

Источник: Notebookcheck
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.