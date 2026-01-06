Компания HP представила новый 4K-монитор, дополняющий гибридную клавиатуру EliteBoard G1a и ноутбуки серии EliteBook X. Модель HP Series 7 Pro Monitor (732xk) ориентирована в первую очередь на продуктивную работу и предлагает широкий набор интерфейсов. В их числе один порт HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, выход DisplayPort 1.4 для последовательного подключения нескольких дисплеев, высокоскоростной порт USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с, поддержкой DisplayPort 1.4 и подачей питания мощностью до 140 Вт, а также дополнительный USB Type-C на 10 Гбит/с.

Монитор получил заметные рамки по краям экрана, а кнопка навигации размещена на задней панели. Встроенный KVM-переключатель позволяет быстро и удобно переключаться между подключёнными устройствами, что особенно полезно при работе с несколькими компьютерами. В основе устройства — 31,5-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4K и соотношением сторон 16:9. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивает яркость до 450 нит, время отклика 5 мс (от серого к серому) и охват 99,4% цветового пространства DCI-P3.

Дисплей оснащён антибликовым покрытием и сертифицирован по стандарту TUV Low Blue Light, что снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Конструкция подставки позволяет регулировать высоту в пределах 150 мм, а также поворачивать, наклонять и разворачивать экран в портретный режим. При необходимости монитор можно установить на VESA-крепление.

HP Series 7 Pro Monitor поступит в продажу в марте 2025 года, однако точная стоимость устройства пока не раскрывается.