Компания HP предложила необычный взгляд на компактные настольные компьютеры. Вместо формата «всё в одном», где комплектующие встроены в монитор, производитель уместил полноценный рабочий ПК прямо в корпус клавиатуры. Такое решение, разумеется, накладывает ограничения на используемое железо, однако HP EliteBoard G1a без проблем справляется с повседневными задачами. Подключение к внешним устройствам осуществляется через порты USB 4.0 и USB 3.2 Gen2, оба из которых поддерживают передачу питания и видеосигнала.

Выбор процессоров у EliteBoard G1a ожидаемо ограничен. Устройство предлагается с чипами AMD Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 и Ryzen AI 5 330 на архитектуре Krackan Point. Встроенная графика Radeon способна одновременно выводить изображение на два дисплея с разрешением 4K. Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ DDR5-6400 и устанавливается в виде пользовательских SODIMM-модулей. Для хранения данных предусмотрена установка NVMe-накопителя PCIe Gen4 объёмом до 2 ТБ. В конфигурации с Ryzen AI 7 350 также доступен вариант с 32 ГБ встроенной eMMC-памяти, что позволяет обойтись без отдельного SSD.

EliteBoard G1a может работать и автономно благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 32 Вт·ч, однако для использования всё равно потребуется внешний монитор. Зарядка осуществляется с мощностью до 65 Вт через комплектный адаптер или напрямую от монитора с портом USB-C. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 либо, в более продвинутой версии, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Габариты устройства составляют 58 × 118 × 17 мм, а вес — 726 граммов с учётом аккумулятора. Продажи HP EliteBoard G1a стартуют в марте 2026 года, а стоимость будет объявлена ближе к дате выхода.