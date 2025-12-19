На выставке CES 2026 компания Samsung Electronics покажет новое поколение бытовой техники с поддержкой искусственного интеллекта, ориентированной на повседневное использование. В Samsung отмечают, что в этом году основной акцент сделан на сочетании персонализации на базе ИИ и высокой аппаратной производительности, благодаря чему устройства смогут автоматически подстраиваться под привычки пользователей с минимальным ручным вмешательством. Центральное место займёт линейка Bespoke AI 2026 года, включающая решения для стирки, ухода за одеждой, кондиционирования воздуха и роботизированной уборки. Выставка пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

Обновлённый Bespoke AI Laundry Combo позиционируется как более быстрый и эффективный комбинированный стирально-сушильный аппарат. Samsung сократила общее время цикла «стирка плюс сушка» за счёт модернизации обеих систем. Режим Super Speed использует высоконапорную систему Speed Spray, которая улучшает проникновение моющего средства и ускоряет полоскание. Эффективность сушки повышена благодаря новому теплообменнику Booster Heat Exchanger. Чтобы предотвратить появление запахов после циклов только со стиркой, функция Auto Open Door+ автоматически открывает дверцу и запускает внутреннюю циркуляцию воздуха сразу после завершения стирки.

Система AI Wash & Dry+ также получила доработки. Несколько датчиков измеряют вес загрузки, в реальном времени определяют степень загрязнения и распознают пять типов тканей, включая одежду для активного отдыха и деним. На основе этих данных машина автоматически регулирует расход воды, количество моющего средства и параметры цикла. Samsung также переработала систему сбора ворса, оснастив её широким двухслойным фильтром с увеличенной площадью захвата и очисткой одним нажатием. Помимо версии с 7-дюймовым LCD-экраном, компания представит более доступный вариант с дисплеем 2,8 дюйма и поворотным регулятором.

Samsung возвращает на рынок и Bespoke AI AirDresser, спустя три года после предыдущей модели. Новая версия получила функцию Auto Wrinkle Care, которая использует усовершенствованную систему Dual AirWash и Dual JetSteam для быстрого уменьшения складок. Dual JetSteam подаёт высокотемпературный пар глубоко в ткани, поддерживая свежесть одежды и устраняя до 99,9 процента некоторых вирусов и бактерий, а также до 99 процентов запахов. Интеллектуальный режим сушки автоматически подстраивает время работы в зависимости от объёма загрузки — малого, среднего или большого, что помогает избежать пересушивания или недостаточной сушки и сохранить качество тканей.

AirDresser тесно взаимодействует с Bespoke AI Laundry Combo через функцию Auto Cycle Link. После завершения стирки система автоматически предлагает подходящий режим сушки на AirDresser. Если на стиральной машине выбран специальный режим ухода, например для блузок, соответствующий режим автоматически активируется и на AirDresser. Обновлённый дизайн включает цельную дверцу One Body Door и 2,8-дюймовый LCD-экран.





Для климатического контроля Samsung представит кондиционер Bespoke AI WindFree Pro. Устройство использует три лопасти вместо одной, что позволяет направлять воздушный поток несколькими способами. Система Triple Motion Wings поддерживает семь режимов обдува, включая Max Wind с охлаждением на 15 процентов быстрее, Surround Wind для равномерного распределения воздуха, Long Reach Wind с увеличенной дальностью подачи и Down Wind для быстрого направления холодного воздуха вниз. Радарная система AI Direct и Indirect Wind определяет присутствие пользователя и автоматически регулирует направление потока.

Кондиционер также оснащён функцией AI Fast & Comfort Cooling, которая анализирует температуру, влажность и размер помещения, выбирая оптимальный режим охлаждения. На основе привычек использования система автоматически переключается между быстрым охлаждением, комфортным режимом WindFree и осушением. Режим AI Energy Mode отслеживает поведение пользователя и внешние условия, снижая колебания работы компрессора и уменьшая энергопотребление до 30 процентов.

Завершает линейку робот-пылесос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Он работает на процессоре Qualcomm Dragonwing и использует ИИ-распознавание объектов на основе глубокого обучения для определения людей, кошек, собак, кабелей и ковров. Функция AI Liquid Recognition позволяет распознавать пролитые жидкости и решать, следует ли их убирать или объезжать, в зависимости от настроек пользователя. Обновлённая технология Easy Pass Wheel позволяет роботу преодолевать пороги высотой до 2,4 дюйма.

Помимо бытовой техники, Samsung также продемонстрирует расширенную линейку телевизоров Micro RGB на CES 2026. Все представленные продукты можно будет увидеть в шоуруме Samsung в отеле Wynn Las Vegas в дни проведения выставки.