Google добавила в NotebookLM экспорт заметок и новую функцию Data Tables, которая автоматически преобразует неструктурированную информацию в таблицы; часть возможностей пока доступна только на платных тарифах.

Google продолжает активно развивать NotebookLM — ИИ-блокнот для работы с источниками и заметками. За последние месяцы сервис получил историю чатов, поддержку слайд-деков и инфографики, а теперь команда проекта представила ещё две функции, которые должны упростить совместную работу и анализ данных.

Экспорт заметок и отчётов

Теперь пользователи NotebookLM могут экспортировать созданные в сервисе заметки и отчёты для дальнейшего редактирования за пределами приложения. Функция доступна через кнопку с тремя точками в Content Studio. В зависимости от типа контента материалы можно выгрузить в Google Docs или Google Sheets.

При этом экспорт слайд-деков по-прежнему ограничен. NotebookLM умеет генерировать полноценные презентации, но сохранить их в Google Slides или скачать в формате PPT пока нельзя.

Тем не менее новая возможность экспорта упрощает совместную работу. Пользователи могут делиться отчётами и заметками, созданными в NotebookLM, с коллегами и партнёрами, не требуя от них обязательного использования самого сервиса.





Sneaking in a few more gifts before the holidays… 🎁



Export your Notes and Reports! In the Studio Panel, select the three dots next to your Study Guide, Briefing Docs, or saved Notes to export to Docs or (if they contain tables) Sheets!



For easy, editable access on-the-go. pic.twitter.com/xY4V56qRYb — NotebookLM (@NotebookLM) December 18, 2025

Data Tables для работы с неструктурированной информацией

Вторым крупным обновлением стала функция Data Tables. Она автоматически берёт разрозненную и неструктурированную информацию из блокнотов и преобразует её в аккуратные таблицы с понятными полями и релевантными фактами.

Эта функция ориентирована на пользователей, которые используют NotebookLM как хранилище важных данных. Data Tables позволяет избежать ручной сортировки и структурирования информации, делая её удобной для повторного использования и анализа. Дополнительным преимуществом стала возможность экспорта полученных таблиц в Google Sheets.

На данный момент Data Tables доступна всем пользователям с подписками Google AI Pro и Ultra. Для бесплатных пользователей NotebookLM функция будет открыта в течение ближайших недель.

NotebookLM и возможный переход на Gemini 3

Представленные обновления, вероятно, станут последними для NotebookLM в этом году. Однако текущий темп развития сервиса указывает на то, что в 2026 году он может получить новые возможности и расширение функциональности.

Одним из наиболее ожидаемых изменений считается переход на модель Gemini 3. Несмотря на то что Google представила новую версию Gemini в середине ноября и сразу интегрировала её в AI Mode и поиск, NotebookLM по-прежнему работает на базе Gemini 2.5. Обновление языковой модели может стать одним из ключевых шагов в развитии сервиса в следующем году.