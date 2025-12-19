Google добавила в NotebookLM экспорт заметок и новую функцию Data Tables, которая автоматически преобразует неструктурированную информацию в таблицы; часть возможностей пока доступна только на платных тарифах.
Google продолжает активно развивать NotebookLM — ИИ-блокнот для работы с источниками и заметками. За последние месяцы сервис получил историю чатов, поддержку слайд-деков и инфографики, а теперь команда проекта представила ещё две функции, которые должны упростить совместную работу и анализ данных.
Экспорт заметок и отчётов
Теперь пользователи NotebookLM могут экспортировать созданные в сервисе заметки и отчёты для дальнейшего редактирования за пределами приложения. Функция доступна через кнопку с тремя точками в Content Studio. В зависимости от типа контента материалы можно выгрузить в Google Docs или Google Sheets.
При этом экспорт слайд-деков по-прежнему ограничен. NotebookLM умеет генерировать полноценные презентации, но сохранить их в Google Slides или скачать в формате PPT пока нельзя.
Тем не менее новая возможность экспорта упрощает совместную работу. Пользователи могут делиться отчётами и заметками, созданными в NotebookLM, с коллегами и партнёрами, не требуя от них обязательного использования самого сервиса.
Data Tables для работы с неструктурированной информацией
Вторым крупным обновлением стала функция Data Tables. Она автоматически берёт разрозненную и неструктурированную информацию из блокнотов и преобразует её в аккуратные таблицы с понятными полями и релевантными фактами.
Эта функция ориентирована на пользователей, которые используют NotebookLM как хранилище важных данных. Data Tables позволяет избежать ручной сортировки и структурирования информации, делая её удобной для повторного использования и анализа. Дополнительным преимуществом стала возможность экспорта полученных таблиц в Google Sheets.
На данный момент Data Tables доступна всем пользователям с подписками Google AI Pro и Ultra. Для бесплатных пользователей NotebookLM функция будет открыта в течение ближайших недель.
NotebookLM и возможный переход на Gemini 3
Представленные обновления, вероятно, станут последними для NotebookLM в этом году. Однако текущий темп развития сервиса указывает на то, что в 2026 году он может получить новые возможности и расширение функциональности.
Одним из наиболее ожидаемых изменений считается переход на модель Gemini 3. Несмотря на то что Google представила новую версию Gemini в середине ноября и сразу интегрировала её в AI Mode и поиск, NotebookLM по-прежнему работает на базе Gemini 2.5. Обновление языковой модели может стать одним из ключевых шагов в развитии сервиса в следующем году.