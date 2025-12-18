Глобальная линейка Redmi Note 15 была официально представлена, и базовая модель вновь выходит в двух вариантах. Пользователям доступны Redmi Note 15 5G с немного изменёнными характеристиками для международного рынка, а также более доступный Redmi Note 15 с поддержкой только 4G. Визуально отличить смартфоны практически невозможно — у них одинаковый дизайн корпуса, дисплеи и блоки камер.

Обе глобальные версии Redmi Note 15 оснащены изогнутыми 6,77-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Заявлена пиковая локальная яркость до 3200 нит, а также встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев.

Redmi Note 15 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 и предлагается с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также с накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Версия с 4G получила чип MediaTek Helio G100-Ultra, 6 или 8 ГБ ОЗУ и те же варианты встроенной памяти.

Обе модели оснащены основной камерой на 108 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HM9 и оптической стабилизацией изображения. Однако версия с 5G дополнительно получила 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, тогда как 4G-модель ограничивается 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера в обоих случаях имеет разрешение 20 Мп.

Между устройствами есть различия и в аккумуляторах. Redmi Note 15 оснащён батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Redmi Note 15 5G получил чуть меньший кремний-углеродный аккумулятор на 5520 мА·ч, но с более быстрой зарядкой на 45 Вт. Оба смартфона работают под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15. Уровень защиты от пыли и влаги у 4G-версии соответствует стандарту IP64, тогда как 5G-модель получила более высокий класс IP66.





Redmi Note 15 доступен в цветах Glacier Blue, Purple, Forest Green и Black, а его цена начинается от 179 фунтов стерлингов за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Redmi Note 15 5G будет продаваться в цветах Glacier Blue, Mist Purple и Black, а стартовая цена составит 199 фунтов стерлингов за конфигурацию 8/256 ГБ. Оформление предзаказов ожидается с 5 января.