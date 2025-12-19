Новое исследование показало, что использование ругательств во время физической нагрузки помогает дольше удерживать усилие и улучшает результаты за счёт снижения психологических ограничений.

Может ли ругань помочь выдержать тяжёлую тренировку или другую физически сложную задачу? Согласно исследованию, опубликованному в четверг в научном журнале American Psychologist, использование нецензурной лексики действительно способно повысить физическую выносливость и эффективность выполнения упражнений.

Авторы работы пришли к выводу, что ругань — это не просто способ выразить раздражение в напряжённой ситуации. Она помогает лучше сосредоточиться, избавиться от внутренних сдерживающих факторов и довести задание до конца. В исследовании отмечается, что «swearing, a simple and universally accessible linguistic tool, can function as an effective intervention to counteract tendencies to hold back, and enhance performance», — заявил Ричард Стивенс из Школы психологии Университета Кила.

Исследование провели четыре учёных из двух университетов. В работе участвовали Ричард Стивенс, Гарри Даубер и Кристофер Ричардсон из Школы психологии Университета Кила в Великобритании, а также Николас Б. Уошмут из кафедры психологии Университета Алабамы в Хантсвилле. Команда провела два эксперимента, чтобы выяснить, усиливает ли ругань физическую производительность и способствует ли она состоянию, при котором человек меньше склонен себя сдерживать.

В обоих экспериментах участников просили поднять и удерживать вес собственного тела, опираясь только на руки и сиденье стула, столько времени, сколько они смогут. Перед началом каждый участник выбирал одно ругательное слово и одно нейтральное слово. Во время выполнения задания испытуемых просили повторять выбранное слово каждые две секунды.





Результаты показали, что при использовании ругательного слова участники значительно дольше удерживали собственный вес по сравнению с теми случаями, когда они произносили нейтральное слово.

Во втором эксперименте исследователи повторили методику с новой группой из 94 участников, но добавили фактор так называемой апатии наблюдателей, связанный с эффектом раскрепощения. Учёные исходили из того, что люди в спортзале могут переживать из-за того, как они выглядят в глазах окружающих, однако на практике большинство занято собственными тренировками и не обращает внимания на других. Осознание этой апатии, как отмечается в исследовании, может снижать внутренние барьеры и повышать результативность.

В итоге оба эксперимента подтвердили гипотезу о том, что ругань позволяет дольше сохранять усилие при выполнении физически сложной задачи. Использование ругательных слов помогало участникам преодолевать внутренние ограничения, достигать цели, повышать уверенность в себе и входить в более продуктивное психологическое состояние.

Авторы исследования делают вывод, что ругань может стать простым и доступным инструментом для улучшения результатов физической активности.