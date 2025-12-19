soy breno yrggcphso3e unsplash
Автор:

Новое исследование показало, что использование ругательств во время физической нагрузки помогает дольше удерживать усилие и улучшает результаты за счёт снижения психологических ограничений.

Может ли ругань помочь выдержать тяжёлую тренировку или другую физически сложную задачу? Согласно исследованию, опубликованному в четверг в научном журнале American Psychologist, использование нецензурной лексики действительно способно повысить физическую выносливость и эффективность выполнения упражнений.

Авторы работы пришли к выводу, что ругань — это не просто способ выразить раздражение в напряжённой ситуации. Она помогает лучше сосредоточиться, избавиться от внутренних сдерживающих факторов и довести задание до конца. В исследовании отмечается, что «swearing, a simple and universally accessible linguistic tool, can function as an effective intervention to counteract tendencies to hold back, and enhance performance», — заявил Ричард Стивенс из Школы психологии Университета Кила.

Исследование провели четыре учёных из двух университетов. В работе участвовали Ричард Стивенс, Гарри Даубер и Кристофер Ричардсон из Школы психологии Университета Кила в Великобритании, а также Николас Б. Уошмут из кафедры психологии Университета Алабамы в Хантсвилле. Команда провела два эксперимента, чтобы выяснить, усиливает ли ругань физическую производительность и способствует ли она состоянию, при котором человек меньше склонен себя сдерживать.

В обоих экспериментах участников просили поднять и удерживать вес собственного тела, опираясь только на руки и сиденье стула, столько времени, сколько они смогут. Перед началом каждый участник выбирал одно ругательное слово и одно нейтральное слово. Во время выполнения задания испытуемых просили повторять выбранное слово каждые две секунды.


sule makaroglu 8opgxsff3uc unsplash

Результаты показали, что при использовании ругательного слова участники значительно дольше удерживали собственный вес по сравнению с теми случаями, когда они произносили нейтральное слово.

Во втором эксперименте исследователи повторили методику с новой группой из 94 участников, но добавили фактор так называемой апатии наблюдателей, связанный с эффектом раскрепощения. Учёные исходили из того, что люди в спортзале могут переживать из-за того, как они выглядят в глазах окружающих, однако на практике большинство занято собственными тренировками и не обращает внимания на других. Осознание этой апатии, как отмечается в исследовании, может снижать внутренние барьеры и повышать результативность.

В итоге оба эксперимента подтвердили гипотезу о том, что ругань позволяет дольше сохранять усилие при выполнении физически сложной задачи. Использование ругательных слов помогало участникам преодолевать внутренние ограничения, достигать цели, повышать уверенность в себе и входить в более продуктивное психологическое состояние.

Авторы исследования делают вывод, что ругань может стать простым и доступным инструментом для улучшения результатов физической активности.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.