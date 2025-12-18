Правительство подготовило проект постановления, предусматривающий отмену моратория на обязательную установку модуля ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ввозимые из-за рубежа физическими лицами. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Автопоток.

Проект предполагает прекращение действия временного послабления, которое позволяло регистрировать ввезённые для личного пользования автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб, подключённого к системе ЭРА-ГЛОНАСС. После вступления постановления в силу наличие модуля снова станет обязательным условием для постановки таких транспортных средств на учёт.

Речь идёт о легковых автомобилях и других транспортных средствах, которые физические лица ввозят в Россию самостоятельно. Установка ЭРА-ГЛОНАСС потребуется до завершения регистрационных процедур.

Мораторий был введён как временная мера, однако теперь власти предлагают отказаться от этой отсрочки и вернуться к обязательным требованиям по оснащению импортируемых автомобилей системой экстренного реагирования.