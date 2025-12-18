Tesla подала в США и Европе патентную заявку на новую конструкцию автомобильной крыши, которая может указывать на возможную интеграцию спутниковой связи в электромобили компании. Документ уже вызвал обсуждение в отрасли, поскольку потенциально открывает путь к использованию спутникового интернета прямо в автомобилях.

4 декабря Tesla зарегистрировала в США патентную заявку № 2025/0368267. В документе описывается разработка под названием «Vehicle Roof Assembly with Integrated RF Transparency for Electronic Module Consolidation» — автомобильная крыша с интегрированной радиочастотной прозрачностью для размещения электронных модулей. На заявку обратил внимание пользователь X под ником Chansoo Byeon, после чего в профильных сообществах появились предположения о возможной интеграции спутников Starlink в электромобили Tesla.

Что описано в патенте

Копия патента, поданного в Европейское патентное ведомство, содержит несколько технических схем предполагаемой конструкции крыши, а также подробное текстовое описание и перечень компонентов. Американская версия патента индексируется в Google, однако на момент публикации недоступна для просмотра через браузер.

Согласно описанию, конструкция крыши предполагает использование внешней панели из радиочастотно прозрачных полимерных материалов. В качестве примеров указаны поликарбонат (PC), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) и акрилонитрил-стирол-акрилат (ASA). Такие материалы позволяют радиочастотным сигналам свободно проходить через крышу автомобиля.

В отдельных вариантах реализации конструкция предусматривает размещение надголовных электронных модулей непосредственно внутри крыши. Речь идёт в том числе об антеннах, которые смогут напрямую взаимодействовать с внешними устройствами и спутниками. Дополнительно в описании упоминается «мембранный эффект», повышающий защиту пассажиров при ударе, а также использование интегрированных пеноматериалов между внешней панелью крыши и внутренней обшивкой. Это должно улучшить тепло- и звукоизоляцию салона.





Почему это привлекло внимание

Электромобили Tesla уже используют сотовую связь для навигации, мультимедиа и обновлений программного обеспечения. Однако интеграция спутниковой антенны напрямую в конструкцию автомобиля могла бы обеспечить доступ к интернету практически в любой точке, независимо от покрытия мобильных сетей.

Издание Electrek отмечает, что металлические и стеклянные крыши современных автомобилей могут экранировать спутниковые радиосигналы. Предлагаемая Tesla конструкция решает эту проблему за счёт радиочастотно прозрачной мембраны и потенциальной интеграции антенны в саму крышу.

По данным Electrek, некоторые владельцы Tesla уже самостоятельно устанавливают спутниковые антенны Starlink Mini на свои автомобили. Это указывает на существующий интерес к спутниковой связи в электромобилях и потенциальный спрос на подобные решения.

Спутники и мобильные сети в одном автомобиле

При сочетании 5G-сотовой связи и спутникового интернета автомобили Tesla могли бы получить существенно более высокий уровень подключения по сравнению с большинством машин на рынке. Это особенно актуально для поездок по удалённым регионам, где традиционная мобильная связь работает нестабильно или отсутствует вовсе.

При этом в самой патентной заявке напрямую не упоминается Starlink, как и не содержится официальных заявлений Tesla о планах по интеграции спутникового интернета в серийные электромобили. Также стоит учитывать, что компании регулярно подают патенты на технологии, которые в итоге так и не доходят до стадии массового производства.

Взгляд в возможное будущее

Тем не менее патент даёт представление о том, в каком направлении Tesla рассматривает развитие автомобильных технологий. Интеграция спутниковой связи на уровне конструкции кузова может стать одним из шагов к созданию по-настоящему постоянно подключённых автомобилей, способных оставаться онлайн вне зависимости от инфраструктуры.

Даже если описанное решение не появится в ближайших серийных моделях, патент демонстрирует интерес Tesla к расширению возможностей связи и объединению автомобильных и спутниковых технологий в рамках одной платформы.