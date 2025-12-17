Huawei готовится представить смартфоны серии Nova 15 уже 22 декабря, и вместе с ними компания покажет специальную юбилейную версию умных часов Huawei Watch. Судя по имеющейся информации, речь идёт не о полностью новом устройстве, а об ограниченном издании Huawei Watch 5.

Эта модель приурочена к десятилетию присутствия Huawei на рынке смарт-часов, отсчёт которого начался с выхода оригинальных Huawei Watch в 2015 году. Для своего времени это устройство было весьма продвинутым: оно оснащалось 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с относительно тонкими рамками, работало под управлением Android Wear (ныне Wear OS) и использовало чип Qualcomm Snapdragon 400 с 4 ГБ встроенной памяти.

Новая юбилейная версия Huawei Watch получила корпус синего цвета и тканый ремешок с текстурой, напоминающей деним. По центру ремешка проходит белая полоса, а сбоку выгравирована надпись, посвящённая 10-летию линейки. Ожидается, что все ключевые характеристики часов будут полностью идентичны стандартным Huawei Watch 5, поэтому основными неизвестными на данный момент остаются цена и доступность юбилейной версии.