Вместе с анонсом смартфона OnePlus 15R компания сделала акцент на доступные устройства и представила сразу два новых продукта — планшет OnePlus Pad Go 2 и умные часы OnePlus Watch Lite. Смартфон мы уже рассмотрели отдельно, а теперь подробнее остановимся на планшете.

OnePlus Pad Go 2 получил заметно увеличенный дисплей — 12,1 дюйма против 11,35 дюйма у предыдущей модели. Соотношение сторон 7:5 сохранилось, но экран стал более чётким — плотность пикселей выросла до 284 ppi. Теперь это более качественная панель с охватом 98% цветового пространства DCI-P3, яркостью до 900 нит в режиме HBM и поддержкой Dolby Vision.

Увеличился и аккумулятор. Теперь его ёмкость составляет 10 500 мА·ч вместо 8 000 мА·ч. По заявлению OnePlus, этого хватает на 15 часов просмотра видео и на 60 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт, а также функция реверсивной зарядки.

Серьёзное обновление получила и производительность. Pad Go 2 работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra, выполненном по 4-нм техпроцессу. Это ощутимый шаг вперёд по сравнению с 6-нм Helio G99 в первом Pad Go. Новый чип предлагает более современные процессорные ядра (A78/A55 вместо A76/A55) и более мощный графический ускоритель Mali-G615 MC2.

Несмотря на доступную цену, OnePlus активировала на планшете фирменную систему многозадачности Open Canvas. Также доступен опциональный стилус Stylo с низкой задержкой и высокой чувствительностью. Он поддерживает быструю зарядку — 10 минут достаточно для работы в течение половины дня. OxygenOS дополняет устройство набором AI-функций, включая AI Writer, AI Recorder и AI Summary.





OnePlus Pad Go 2 будет доступен в двух цветах: Lavender Drift и Shadow Black. Последний вариант можно приобрести с поддержкой 5G — это первый планшет OnePlus с физическим SIM-лотком, что станет альтернативой eSIM. При необходимости, планшет может автоматически использовать 5G-соединение смартфона OnePlus, находящегося рядом. По словам компании, такой способ подключения на 30% энергоэффективнее обычного режима точки доступа.

Предзаказы на OnePlus Pad Go 2 стартовали сегодня, а продажи начнутся 24 декабря на OnePlus.com и у партнёров бренда. Цены выглядят следующим образом:

OnePlus Pad Go 2 8/128 ГБ Wi-Fi — £320 / €350 / ₹27 000

OnePlus Pad Go 2 8/256 ГБ Wi-Fi — ₹30 000

OnePlus Pad Go 2 8/256 ГБ 5G — £400 / €450 / ₹33 000

Стилус Stylo — £80

Защитный чехол — £40

Версия с 5G доступна только с накопителем на 256 ГБ.