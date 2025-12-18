АО «Киви» совместно с банком «Евроальянс», который принадлежит микрофинансовой компании «Займер», запустили новый электронный кошелёк Qplus. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. В проекте «Киви» выступает в роли технологического партнёра.

На текущий момент доступ к полной функциональности кошелька возможен после прохождения упрощённой верификации через мобильного оператора. В первом квартале 2026 года пользователи смогут пройти идентификацию через портал «Госуслуги».

Возможности электронного кошелька Qplus

Кошелёк Qplus позволяет хранить денежные средства и переводить их между пользователями по номеру телефона или банковской карты. Также сервис поддерживает оплату различных услуг и пополнение аккаунтов, включая игровые платформы и сервисы, такие как Steam и Genshin Impact.

Пополнение кошелька осуществляется в рублях. Переводы между пользователями выполняются по модели «кошелёк — кошелёк», без необходимости привязки классического банковского счёта.

Доступ к зарубежным платежам и валютному счёту

Одной из ключевых особенностей Qplus стал прямой доступ к валютному счёту в тенге, который предоставляется партнёром в Казахстане. Это даёт пользователям возможность выпускать виртуальную зарубежную карту для оплаты сервисов, которые не принимают российские банковские карты.





С помощью этой виртуальной карты можно совершать покупки за границей, в том числе используя смартфон с поддержкой технологии NFC. Пополнение карты осуществляется в рублях через электронный кошелёк Qplus.

Планы по развитию сервиса

В дальнейшем разработчики планируют расширить перечень услуг, доступных для прямой оплаты. В кошельке должна появиться возможность оплаты по QR-коду, а также функция трансграничных переводов.

Кроме того, в перспективе в Qplus могут быть интегрированы встроенные финансовые продукты с выгодными условиями. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов.

Идентификация пользователей

Сейчас для получения доступа к расширенным возможностям кошелька достаточно пройти упрощённую верификацию через мобильного оператора. Полноценная идентификация через «Госуслуги» станет доступна в первом квартале 2026 года, что позволит расширить лимиты и функциональность сервиса.