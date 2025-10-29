МКПАО «Яндекс» опубликовало неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Компания показала устойчивый рост во всех ключевых направлениях и обновила прогноз по итогам года.

Финансовые итоги и прогноз

Выручка «Яндекса» за третий квартал достигла 366,1 млрд рублей, увеличившись на 32% год к году. Скорректированный показатель EBITDA составил 78,1 млрд рублей, что соответствует 21,3% от выручки — на 1,5 п.п. выше, чем годом ранее.

Рекламная выручка выросла на 11% и достигла 116 млрд рублей за квартал. За девять месяцев показатель составил 325 млрд рублей (+15% год к году). Доходы от подписок выросли на 48% — до 23 млрд рублей за третий квартал и до 65 млрд рублей за девять месяцев (+49%).

Компания подтвердила прогноз роста совокупной выручки группы на 2025 год — более 30% год к году. Прогноз по скорректированной EBITDA повышен до 270 млрд рублей.

9 сентября акционеры одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 80 рублей на акцию, общая сумма выплат — 30,4 млрд рублей. Перечисления завершены 3 октября.





На 30 сентября остаток денежных средств и краткосрочных депозитов составил 201,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев — 0,4.

Новая структура отчетности

В третьем квартале «Яндекс» провёл ресегментацию бизнеса, выделив шесть основных блоков: «Поисковые сервисы и ИИ», «Городские сервисы», «Персональные сервисы», «B2B Тех», «Автономные технологии» и «Прочие инициативы».

Изменение структуры повышает прозрачность и позволяет инвесторам оценивать потенциал отдельных направлений.

Поисковые сервисы и ИИ

В октябре компания представила «Алису AI» — универсальную нейросеть с возможностью решать задачи в чате и создавать контент с изображениями, видео и дополнительными материалами. «Яндекс» также первым в России анонсировал носимые устройства с поддержкой «Алисы AI» и функцией «Моя память» для голосового ввода заметок.

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке выросла на 2,5 п.п., до 68%. Аудитория «Алисы» в поиске и приложении в сентябре превысила 47,3 млн пользователей, увеличившись с июня на 6 млн.

Выручка сегмента достигла 138,5 млрд рублей (+9% год к году). Рост обеспечен развитием рекламных форматов и внедрением ИИ-технологий: эффективность рекламных продуктов выросла на 29%, а число рекламодателей — почти втрое. Продажи устройств увеличились на 40%.

Городские сервисы

Оборот «Городских сервисов» составил 200,4 млрд рублей (+36% год к году). В структуре направления сильнее всего выросла «Электронная коммерция» — на 46%. Рекламные доходы блока увеличились на 58%, до 15,5 млрд рублей.

Совокупная аудитория городских сервисов достигла 58,4 млн пользователей в месяц (+18% год к году). В «Яндекс Go» функцией общественного транспорта пользуются 10 млн человек. Компания также интегрирует доставку с Boxberry, расширяя географию сервиса ещё на 14 регионов и запуская авиадоставку.

Скорректированная EBITDA блока составила 18,9 млрд рублей против 4,2 млрд годом ранее.

Персональные сервисы

«Финансовые сервисы» показали почти трёхкратный рост выручки — до 23,6 млрд рублей. Количество активных пользователей выросло в 1,6 раза, оборот через «Яндекс Пэй» — в 1,8 раза. Объём средств пользователей увеличился в 3,6 раза год к году.

Подписная экосистема «Яндекс Плюс» насчитывает 44,9 млн пользователей (+25% год к году).

«Яндекс Музыку» ежемесячно слушают 30,5 млн человек (+32%), «Кинопоиск» собирает 17 млн зрителей (+32%), «Яндекс Книги» читают и слушают 6 млн подписчиков.

Оборот прямых продаж билетов через «Яндекс Афишу» вырос на 66%, до 10,3 млрд рублей, а через партнёрские сайты — на 51%, до 3,1 млрд.

EBITDA блока увеличилась до 3,4 млрд рублей благодаря росту подписочной выручки (+48%) и оптимизации маркетинговых расходов.

B2B Тех

Направление развивается в два раза быстрее российского рынка корпоративных IT-решений.

Число клиентов Yandex Cloud достигло 46 тыс. (+31%), а выручка ИИ-сервисов за девять месяцев выросла вдвое, до 1,5 млрд рублей.

В третьем квартале запущена платформа Yandex AI Studio для быстрой разработки и интеграции ИИ-агентов.

Выручка сервисов безопасности увеличилась в 2,5 раза год к году. Совместное предприятие с SolidSoft укрепило блок информационной безопасности.

Сервисами «Яндекс 360» пользуются более 160 тыс. организаций, общая аудитория — 93 млн пользователей. Выручка направления выросла в 1,6 раза, EBITDA — до 2,2 млрд рублей (+110% год к году).

Автономные технологии и робототехника

«Яндекс» продолжает развивать автономные системы. Совокупный пробег автопарка в беспилотном режиме превысил 35 млн км. В октябре автономный автомобиль прошёл маршрут Москва — Тула — Москва (400 км) без вмешательства человека.

До конца 2027 года компания планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков, снизив себестоимость доставки и расширив географию. Роботы уже интегрированы с «Яндекс Едой» и «Яндекс Лавкой»; ведётся подготовка к запуску 200 роботакси в Москве до конца 2026 года.

«Яндекс Роботикс» стал первым российским интегратором складской автоматизации, внедрив RMS-платформу и технологию VLA для отбора штучных товаров. В третьем квартале компания реализовала первый крупный проект с использованием более 100 роботов.

Выручка блока составила 0,2 млрд рублей, сегмент остаётся в инвестиционной фазе.

Образовательные инициативы

«Яндекс» продолжает развивать образовательные проекты: бесплатные программы прошли более 5 млн человек, «Яндекс Учебник» охватывает 1,1 млн учеников из 10 тыс. школ, а «Яндекс Практикум» выпустил свыше 100 тыс. специалистов.

Выручка блока снизилась на 10%, до 2,7 млрд рублей, однако убыток по скорректированной EBITDA уменьшился на 35%, до 4,2 млрд рублей, благодаря оптимизации расходов.