Глобальная версия Redmi Note 15 5G засветилась в каталоге бельгийского оператора Telenet до официального анонса. Данные из листинга показывают изменения в батарее и камерах по сравнению с китайским вариантом.

Xiaomi представила серию Redmi Note 15 в Китае, а затем в Польше. Теперь одна из моделей обнаружилась в продаже на сайте бельгийского оператора Telenet. Листинг раскрывает цену и полный набор спецификаций перед формальным запуском, подтверждая, что емкость батареи и характеристики камеры отличаются от китайского варианта.

Согласно странице оператора, цена Redmi Note 15 5G составляет 280 евро за единственную комплектацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Telenet также предлагает скидку 30 евро для своих абонентов. Другие варианты памяти в настоящее время не указаны, и Xiaomi пока не комментировала информацию об устройстве.

Процессор и корпус

Redmi Note 15 5G работает на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, что ранее подтверждала Xiaomi для серии. Габариты телефона — 164,0 × 75,4 × 7,35 мм, вес — 178 г. Аккумулятор емкостью 5520 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Для сравнения, китайская версия оснащалась батареей на 5800 мАч.

Экран и сканер отпечатков

На фронтальной панели европейской модели установлен OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма с разрешением 1080 × 2392 пикселей и встроенным сканером отпечатков пальцев. Ранее в сообщениях упоминалась более крупная панель размером 6,83 дюйма, хотя неясно, какой размер будет использоваться в разных регионах.





Камеры

Набор камер включает основной сенсор на 108 Мп, сверхширокоугольную камеру на 8 Мп и дополнительный объектив на 2 Мп. Это заметное изменение по сравнению с основной камерой на 50 Мп в китайском варианте. Фронтальная камера указана с разрешением 20 Мп и поддержкой записи видео в 4K.

Дополнительные функции

Среди прочих характеристик — степень защиты IP65, Bluetooth 5.3, NFC, поддержка eSIM и слот для nano-SIM. Телефон представлен в цветах «Черный» и «Синий», хотя на изображениях присутствует только черная модель. В листинге также включена европейская энергетическая маркировка, что намекает на скорый официальный анонс.