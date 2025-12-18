В Android 16 QPR3 Google наконец добавит возможность регулировать яркость фонарика на смартфонах Pixel прямо из панели быстрых настроек. Ранее функция включения фонарика была доступна только в формате «вкл./выкл.», без какого-либо контроля интенсивности света.

Нововведение реализовано через обновлённую плитку Quick Settings и не требует перехода в отдельные настройки системы.

Управление яркостью через Quick Settings

Если на смартфоне используется плитка фонарика формата 2×1, нажатие на круглый значок, который при активации превращается в скруглённый квадрат, по-прежнему просто включает фонарик. Однако нажатие на область справа от значка не только активирует свет, но и открывает новое меню Flashlight Strength.

В этом меню пользователь может изменять яркость фонарика с помощью ползунка. Регулировка работает как через касание, так и через перетаскивание бегунка. При перемещении ползунка в крайнее нижнее положение фонарик полностью отключается.

Поведение плитки 1×1

Для компактной плитки формата 1×1 логика управления отличается. Короткое нажатие, как и раньше, включает или выключает фонарик. Долгое нажатие открывает панель управления яркостью.





Такой подход полностью соответствует уже существующему поведению плитки Bluetooth, где короткое нажатие управляет состоянием функции, а долгий тап открывает расширенные настройки.

Косметические изменения интерфейса

Помимо управления фонариком, в Android 16 QPR3 Beta 1 были замечены небольшие изменения в интерфейсе редактора плиток быстрых настроек. Заголовок «Edit tiles» и описание «Select tiles to rearrange and resize» теперь выравниваются по левому краю, а не по центру, как в предыдущих версиях системы.

Это изменение не влияет на функциональность, но делает интерфейс более согласованным с другими элементами системы.

Сроки выхода обновления

Стабильный релиз Android 16 QPR3 ожидается в марте 2026 года. Обновление станет частью квартального цикла Pixel Feature Drop и будет доступно для поддерживаемых моделей смартфонов Pixel.