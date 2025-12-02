Компания «Моторинвест» объявила, что выпуск среднеразмерного гибридного кроссовера Evolute i-Space на заводе в Липецкой области теперь осуществляется по полному производственному циклу, включающему сварку и окраску кузовов.

Как проходил переход на полный цикл

О тестировании полного цикла стало известно ещё в июне. Сейчас предприятие приступило к серийному изготовлению автомобилей по данной технологии.

Завод «Моторинвест» изначально создавался как площадка полного цикла и в 2014 году был запущен с действующими цехами сварки и окраски. Однако примерно с 2015-2016 годов эти производственные участки не использовались.

Для возобновления работы проведено расконсервирование и модернизация оборудования. В окрасочном комплексе заменили рабочие элементы катафорезной ванны, разработали новые программы для роботизированного нанесения лакокрасочного покрытия, скорректировали температурные параметры сушильных камер.

Катафорезный грунт наносится методом полного погружения кузова, что обеспечивает равномерное покрытие толщиной около 20 микрон, включая скрытые полости. Этап вторичного грунтования и окрасочная камера полностью роботизированы. Перед запуском серийного производства было изготовлено более 20 тестовых кузовов.





Локализация компонентов и планы расширения

Для окраски i-Space используются российские краски, лаки и герметики. В модель также внедрены отечественные заправочные жидкости, телематические блоки и модули ГЛОНАСС. В декабре планируется переход на российские шины, диски и 12-вольтовые аккумуляторы.

В дальнейшем предусматривается локализация производства кузовной электроники, стекол и элементов салона. В более долгосрочной перспективе — освоение российских блоков ABS и ESP, тяговой батареи, зарядного оборудования и преобразователей мощности.

Характеристики Evolute i-Space

Автомобиль оснащён последовательной гибридной силовой установкой. Мощность тягового электродвигателя — 218 л. с., ёмкость батареи составляет 25,1 кВт·ч.

Запас хода при полностью заряженной батарее и заполненном топливном баке достигает 1250 км. Средний расход топлива — 5,6 л на 100 км.

У дилеров модель доступна по цене от 2,5 млн рублей.