LG Electronics объявила о запуске LG Sound Suite на выставке CES 2026. Это беспроводная домашняя аудиосистема, призванная сделать настройку объёмного звука проще и значительно гибче. В центре системы находится саундбар H7 — первый в мире саундбар с поддержкой технологии Dolby Atmos FlexConnect. Она позволяет звуку Dolby Atmos автоматически адаптироваться к планировке комнаты без необходимости строго размещать колонки в определённых местах или проходить сложную процедуру настройки.

LG Sound Suite разработана для работы с премиальными телевизорами LG. Пользователи могут свободно комбинировать беспроводные компоненты, включая тыловые колонки M7 и M5, а также сабвуфер W7, как с использованием саундбара H7, так и без него. Всего доступно 27 вариантов конфигурации системы. Начать можно с минимального набора и постепенно расширить его до полноценного домашнего кинотеатра формата 13.1.7. При использовании H7 в качестве центрального элемента Dolby Atmos FlexConnect работает с любым телевизором через HDMI. Кроме того, LG добавит поддержку этой технологии в свои премиальные телевизоры 2026 года и некоторые модели 2025 года с помощью обновления программного обеспечения.

Система учитывает современные сценарии домашнего просмотра. Стриминговые сервисы активно предлагают фильмы, сериалы и спортивные трансляции с поддержкой Dolby Atmos и других высококачественных аудиоформатов, поэтому спрос на улучшенный звук дома растёт. LG Sound Suite сочетает удобство беспроводного подключения с полноценным эффектом настоящего объёмного звучания. Поддержка Bluetooth и Wi-Fi упрощает сопряжение с источниками контента и стриминговыми устройствами.

LG также внедрила собственные аудиотехнологии для более тонкой настройки. Функция Sound Follow использует сверхширокополосную связь для определения положения слушателя и смещения оптимальной точки звучания в зависимости от того, где вы сидите. В сочетании с Dolby Atmos FlexConnect это обеспечивает качественный звук с любого места в комнате. Технология Room Calibration Pro анализирует акустику помещения и с помощью ИИ автоматически настраивает звук, обеспечивая равномерное и сбалансированное воспроизведение.

Саундбар H7 работает на процессоре LG α11 AI Processor Gen 3 — том же чипе, который используется в флагманских OLED-телевизорах компании. Он задействует алгоритмы глубокого обучения и нейронный процессор для работы технологии AI Sound Pro+, которая преобразует стереозвук в многоканальное объёмное звучание. ИИ-разделение объектов делает речь, музыку и звуковые эффекты более чёткими и различимыми, а система автоматически подстраивает звук под тип просматриваемого контента.





Во всех компонентах LG Sound Suite используются динамики Peerless — бренда с более чем вековой историей в области аудиоинженерии. LG Sound Suite будет продемонстрирована на CES 2026, которая пройдёт с 6 по 9 января. Там же компания покажет свои новейшие телевизоры Micro RGB evo, оснащённые новой системой подсветки Micro RGB на базе сверхмалых индивидуальных RGB-светодиодов.