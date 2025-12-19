Apple TV выпустит финальный эпизод первого сезона сериала Pluribus раньше запланированной даты: вместо 26 декабря серия станет доступна 24 декабря, а фактически — уже вечером 23 декабря по времени США.

Apple TV вновь меняет график выхода эпизодов Pluribus. Обычно сервис публикует новые серии по средам или пятницам, и Pluribus относится к пятничным релизам. Однако финал первого сезона выйдет раньше обычного — на этот раз из-за рождественских праздников и Кванзы.

Официальная дата релиза девятого эпизода сдвинута с 26 на 24 декабря. При этом Apple традиционно открывает доступ к новым сериям в 21:00 по восточному времени США накануне заявленной даты, поэтому посмотреть финал можно будет уже во вторник вечером, 23 декабря.

Это уже второй случай в текущем сезоне, когда Apple TV выпускает эпизод Pluribus досрочно. В прошлом месяце пятая серия вышла на два дня раньше обычного во время недели, совпавшей с Днём благодарения и распродажей Black Friday.

Информацию о досрочном релизе Apple подтверждает непосредственно в приложении TV. Продолжительность финального эпизода составляет 57 минут. По хронометражу он занимает третье место среди самых длинных серий сезона: пилотный эпизод длился 59 минут, а второй стал самым продолжительным — 1 час 5 минут.





Девятый эпизод завершает первый сезон Pluribus. Ещё в 2022 году Apple заказала сразу два сезона сериала, поэтому продолжение уже гарантировано. Дополнительным фактором стала высокая популярность проекта: Pluribus стал самым просматриваемым шоу на Apple TV за всё время существования сервиса.