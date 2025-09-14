Apple только что завершила презентацию iPhone 17, но это был лишь первый шаг в насыщенном графике. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, в ближайшие месяцы компанию ждут ещё 10 запусков новых устройств. Половина этих новинок должна выйти до конца 2025 года, а остальные — в начале 2026-го.

Запуски Apple до конца 2025 года

iPad Pro с чипом M5

Первыми в списке обновлений станут iPad Pro. Планируется переход на новый процессор M5, который унаследует все преимущества энергоэффективности от A19 Pro, но в большем масштабе. По слухам, планшет получит вторую фронтальную камеру в портретной ориентации. Возможно, Apple перенесёт на iPad Pro новый квадратный сенсор фронтальной камеры от iPhone 17, однако это пока лишь предположение.





Vision Pro с чипом M5

Гарнитура Vision Pro также обновится и перейдёт на процессор M5, заменив нынешний M2. Существенных аппаратных изменений ожидать не стоит: устройство сохранит свои размеры и вес. Тем не менее возможен новый ремешок в комплекте, а также вариант в цвете Space Black.

AirTag 2

Apple работает над второй версией трекера AirTag, который получит чип U2. Этот процессор недавно дебютировал в AirPods Pro 3 и обеспечивает более точное определение местоположения. AirTag 2 унаследует те же улучшения в системе поиска.





Apple TV и HomePod mini

Смарт-дом экосистема Apple также получит обновления. Оба устройства выйдут с новым процессором и сетевым чипом N1, впервые представленным на презентации iPhone 17. Apple TV добавит поддержку нового голосового ассистента Siri и функций Apple Intelligence, которые будут разворачиваться в 2026 году. HomePod mini, в свою очередь, может появиться в новых расцветках.

Что выйдет в начале 2026 года

MacBook Pro M5

Обычно обновление MacBook Pro проходит осенью, но на этот раз Apple сдвинет релиз. В начале 2026 года выйдет версия ноутбука с чипом M5. Это не будет долгожданный редизайн с OLED-дисплеем и тонким корпусом — его придётся ждать до конца 2026 года. На старте обновление будет сосредоточено на переходе к новому чипу при сохранении нынешнего дизайна.





MacBook Air M5

В первом квартале 2026 года обновится и MacBook Air. Модель также получит чип M5, что обеспечит прирост производительности и энергоэффективности.

Новый Mac-дисплей

Apple работает над двумя внешними мониторами, но в ближайшие месяцы представит только один. Согласно данным Гурмана, речь идёт об обновлении либо Studio Display, либо Pro Display XDR. Оба варианта нового монитора предполагаются в 27-дюймовом формате, что делает более вероятным обновление Studio Display.





iPhone 17e

После выхода iPhone 16e в начале этого года возник вопрос, станет ли это моделью с ежегодным обновлением. Теперь ясно, что да. Весной 2026 года Apple представит iPhone 17e с новым чипом A19 и некоторыми небольшими улучшениями.

Siri Smart Home Hub

Apple готовит отдельное устройство — умный хаб для дома с поддержкой голосового ассистента Siri. Его запуск откладывался в прошлом году из-за доработки Apple Intelligence. Теперь, по словам Гурмана, после релиза iOS 26.4 устройство появится в продаже в первые месяцы 2026 года.

Итоги

Ближайшие полгода станут насыщенными для Apple. Пользователей ждут обновления ключевых линеек — от iPad Pro и Vision Pro до AirTag и MacBook. Особое внимание уделено переходу на чип M5 и интеграции Apple Intelligence. По словам Гурмана, это будет один из самых плотных графиков запусков Apple за последние годы.