Apple заключила эксклюзивное соглашение с Liberty Media, владеющей правами на Формулу-1, о трансляции гонок в США. В рамках пятилетнего контракта все этапы чемпионата будут показываться на платформе Apple TV начиная с 2026 года.

Подписчики Apple TV смогут смотреть каждую гонку Гран-при, а также все тренировочные заезды, квалификации и спринты. Для тех, у кого нет подписки, часть гонок будет доступна бесплатно в приложении Apple TV. При этом тренировочные сессии можно будет смотреть без дополнительной оплаты.

Сервис Formula 1 TV Premium сохранится на территории США, однако пользоваться им смогут только подписчики Apple TV.

О сделке между Apple и Формулой-1 начали говорить ещё в июле, когда появились слухи, что компания планирует добавить автоспорт в свою спортивную линейку. По данным инсайдеров, Apple предложила от 120 до 150 миллионов долларов в год за эксклюзивные права, что заметно превысило предложение ESPN, которая платила около 90 миллионов долларов ежегодно.

Считается, что интерес Apple к Формуле-1 связан не только со спортивным направлением, но и с успехом фильма «F1 the Movie», выпущенного под брендом компании. Картина получила положительные отзывы как эффектный гоночный блокбастер и одновременно как масштабная реклама самой Apple.



