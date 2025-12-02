Цена российского электромобиля «Атом» стала известна раньше запланированного срока. Информация обнаружена во внутренних разделах обновлённого сайта проекта atom.auto.

Что стало известно о стоимости

Если открыть один из подразделов сайта в режиме просмотра исходного кода, можно увидеть, что базовая цена «Атома» указана на уровне 2 975 000 рублей с учётом скидки по государственной программе стимулирования спроса на электромобили. Размер субсидии — 925 000 рублей.

Полная стоимость без применения госпрограммы составляет 3 900 000 рублей.

Что сообщается о модели

На новой веб-странице разработчики описывают ключевые особенности автомобиля. В перечень заявленных характеристик входят:

современный дизайн;

полуавтопилот;

кузовная конструкция без центральных стоек;

расширенный функционал медиасистемы;

запас хода до 500 км.

Также указано, что покупателям предложат пять вариантов окраски кузова: белый, чёрный, лазурный металлик, светло-голубой металлик и баклажановый металлик.





Контекст запуска проекта

Старт продаж российского электромобиля запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что в 2026-м ожидается повышение утилизационного сбора и дальнейший рост цен на новые автомобили, однако официальных комментариев по ценовой политике проекта «Атом» пока не предоставлено.