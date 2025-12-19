Крупная утечка показала полные характеристики Exynos 2600 — первого 2-нанометрового мобильного процессора, который может использоваться в смартфонах серии Galaxy S26.

В сети появились подробные сведения о процессоре Samsung Exynos 2600, который, как ожидается, станет основой части смартфонов линейки Galaxy S26. Чип станет самым мощным мобильным процессором Exynos за всю историю компании и первым в индустрии смартфонов, произведённым по 2-нанометровому техпроцессу.

Exynos 2600 уже засветился в тестах Geekbench, где продемонстрировал результаты, близкие к показателям Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, этот процессор станет первым мобильным чипом с использованием транзисторов Gate-All-Around, или GAA.

В отличие от FinFET-транзисторов, которые применяются в Snapdragon 8 Elite Gen 5 и где затвор охватывает канал с трёх сторон, архитектура GAA использует горизонтальные нанослои, размещённые вертикально. Это позволяет затвору окружать канал со всех четырёх сторон, снижая утечки тока и повышая так называемый ток насыщения — объём электрического тока при полностью открытом транзисторе.

Exynos 2600 is Samsung’s next-generation flagship SoC built on a 2nm GAA process and has already entered mass production. It is expected to power the Galaxy S26 and S26+, with a clear focus on energy efficiency, sustained performance, and on-device AI rather than peak benchmark… pic.twitter.com/KFozlBSWjO — PhoneArt (@UniverseIce) December 19, 2025

Архитектура и производительность Exynos 2600

Применение GAA-транзисторов делает процессоры более производительными и энергоэффективными. Samsung Foundry перешла с FinFET на GAA, начиная с 3-нанометрового техпроцесса, а TSMC начала внедрять GAA в 2-нанометровом производстве в этом году. Samsung ожидает, что Exynos 2600 обеспечит прирост производительности CPU на 39 процентов.





Exynos 2600 представляет собой десятиъядерный процессор с конфигурацией 1+3+6. В его состав входит одно производительное ядро с тактовой частотой до 3,80 ГГц, либо до 3,90 ГГц по данным инсайдера PhoneArt, ранее известного как Ice Universe. Также предусмотрены три производительных ядра с частотой до 3,25 ГГц и шесть энергоэффективных ядер, работающих на частоте до 2,75 ГГц.

Графика и распределение по рынкам

За графику в Exynos 2600 отвечает новый GPU, разработанный совместно AMD и Samsung. По данным PhoneArt, графический процессор с кодовым названием Juno работает на частоте 985 МГц. Это Xclipse 960 — первый мобильный GPU, произведённый по 2-нанометровому техпроцессу GAA.

Ожидается, что серия Galaxy S26 будет представлена в конце января или в середине февраля следующего года. Модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ в Южной Корее, Европе, ключевых странах Азии и на развивающихся рынках могут получить Exynos 2600. В США, Китае и Японии эти смартфоны будут оснащаться Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом Galaxy S26 Ultra во всех регионах выйдет исключительно с 3-нанометровым Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.