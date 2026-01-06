AMD активно развивает платформу AM5 для геймеров, и CES 2026 стала площадкой для анонса нового «самого быстрого игрового процессора в мире», который приходит на смену Ryzen 7 9800X3D. Новинка получила название Ryzen 7 9850X3D и, как следует из индекса, представляет собой улучшенную версию 9800X3D с более высокими характеристиками для современных требовательных игр. Помимо игрового процессора, AMD также представила целую линейку процессоров с акцентом на ИИ.

Платформа AM5 уже давно считается одним из лучших выборов для игровых ПК, и выход Ryzen 7 9850X3D лишь укрепляет эту позицию. Хотя ни 9800X3D, ни новый 9850X3D не являются самыми мощными X3D-чипами в линейке — этот статус принадлежит 9950X3D, — именно они ориентированы прежде всего на максимальную игровую производительность. Главное нововведение в 9850X3D — повышенная тактовая частота в режиме Boost.

Процессор по-прежнему оснащён 8 ядрами и 16 потоками, имеет 104 МБ кэша L2 и L3 и теплопакет 120 Вт. Максимальная частота Boost выросла с 5,2 ГГц у 9800X3D до 5,6 ГГц, что даёт почти 10-процентный прирост. Для сравнения, Ryzen 9 9900X3D разгоняется до 5,5 ГГц. Таким образом, 9850X3D становится привлекательным вариантом для тех, кому нужна максимальная игровая производительность по более сбалансированной цене.

AMD предпочла сравнить Ryzen 7 9850X3D не с другими X3D-моделями собственного производства, а с Intel Core Ultra 9 285K. По данным компании, новый процессор обеспечивает в среднем на 27% более высокую производительность в ряде популярных игр, включая Battlefield 6, Cyberpunk 2077 и F1 25. Наибольший прирост был зафиксирован в Baldur’s Gate 3, где преимущество над процессором Intel достигло впечатляющих 160%.

Помимо игровых CPU, AMD не обошла стороной и тему искусственного интеллекта. Компания представила мобильную линейку Ryzen AI 400, предназначенную для ноутбуков и портативных устройств. Эти процессоры объединяют CPU, GPU и NPU в одном чипе и обеспечивают до 60 TOPS вычислительной мощности для задач ИИ.





Флагманом серии стал Ryzen AI 9 HX 475 с 12 ядрами и 24 потоками, частотой Boost до 5,2 ГГц и 16 вычислительными блоками GPU. Он ориентирован на тяжёлые рабочие нагрузки, работу с видео и даже умеренный гейминг. Также заявлена поддержка быстрой оперативной памяти с частотой до 8533 МТ/с. В линейку вошли и более доступные модели Ryzen AI 9, Ryzen AI 7 и Ryzen AI 5 с различным количеством ядер, графических блоков и производительностью NPU от 50 до 60 TOPS. Первые устройства на базе Ryzen AI 400 появятся в продаже в первом квартале 2026 года.

На этом AMD не остановилась и расширила семейство Ryzen AI Max+, которое фактически сформировало новый класс ПК. Эти процессоры ориентированы на компактные, но очень мощные системы для видеомонтажа, 3D-моделирования и других профессиональных задач, предлагая производительную встроенную графику и до 128 ГБ унифицированной памяти.

На CES 2026 были представлены две новые модели — Ryzen AI Max+ 392 и Ryzen AI Max+ 388. Они дополнили существующую линейку, сохранив высокое количество графических вычислительных блоков и обеспечив до 60 TFLOPs производительности GPU. Эти чипы ориентированы на компактные системы, которые смогут одинаково хорошо справляться с играми, работой и задачами, связанными с ИИ.

В целом, анонсы AMD на CES 2026 показывают, что 2026 год обещает быть для компании весьма успешным — как в сегменте игровых процессоров, так и в быстрорастущем направлении ИИ-решений.