Honor раскрыла ключевые характеристики производительного смартфона Honor Win: устройство с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрало более 4,4 млн баллов в AnTuTu и оснащено 6,83-дюймовым OLED-экраном с частотой 185 Гц.

Honor готовится представить в Китае смартфоны Honor Win и Win RT, ориентированные на высокую производительность. Презентация запланирована на 26 декабря. Компания уже опубликовала официальный постер, на котором раскрыты чипсет и результат тестирования Honor Win в бенчмарке AnTuTu, а дополнительные подробности появились в утечках от известных инсайдеров.

Производительность и платформа Honor Win

Согласно официальным данным, Honor Win построен на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x Ultra со скоростью до 10,7 Гбит/с и накопителем UFS 4.1. В такой конфигурации смартфон набрал 4 409 382 балла в AnTuTu v10, утверждает производитель.

Ранее сообщалось, что устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти и ещё 16 ГБ виртуальной RAM. Honor также заявляет, что смартфон способен запускать ресурсоёмкие игры в течение пяти часов подряд без подтормаживаний, падений кадров и рывков изображения.

Экран и автономность

По данным инсайдера Bald Panda, Honor Win получит крупный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Экран будет окружён рамками толщиной всего 1,4 мм со всех четырёх сторон.





Инсайдер Digital Chat Station ранее сообщил, что смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч. Батарея будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку на 80 Вт.

Камеры и отличия версии Win RT

Honor Win, по утечкам, получит тройную камеру с главным сенсором на 50 мегапикселей и телеобъективом. Более доступная модель Win RT будет оснащена двойной камерой. При этом оба смартфона серии получат встроенную систему охлаждения для отвода тепла.

Для Win RT заявлен тот же процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 10 000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, однако беспроводной зарядки у этой версии не будет. Серия Honor Win выйдет в трёх цветах: чёрном, белом и синем.