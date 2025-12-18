Компания Honor официально подтвердила неизбежное повышение цен на свои планшеты. Причиной стала продолжающаяся глобальная волна удорожания памяти и микросхем для хранения данных. Ранее аналогичный шаг на китайском рынке уже совершила Xiaomi.

Генеральный директор подразделения планшетов и IoT компании Honor в своём обращении через Weibo заявил, что производитель больше не может поглощать стремительный рост затрат на ключевые компоненты. Он рекомендовал потребителям, планирующим покупку, сделать это как можно скорее до введения новых цен.

Ситуация вызвана фундаментальными изменениями в технологической отрасли. По данным аналитиков, с сентября спотовые цены на чипы DRAM и NAND-флэш выросли более чем на 300%. Основной драйвер — ажиотажный спрос со стороны центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, что перераспределяет потоки поставок в ущерб производителям потребительской электроники.

Компания Xiaomi, одна из первых отреагировавших на тренд, уже скорректировала стоимость ряда моделей. Например, стартовая цена Xiaomi Pad 8 увеличилась со 2199 до 2299 юаней, а базовая версия Pad 8 Pro подорожала с 2799 до 2899 юаней. Цены на всю линейку Redmi Pad 2 выросли на 200 юаней.

Ожидается, что Honor анонсирует конкретные изменения в ближайшее время. Эксперты прогнозируют, что под давлением затрат другие бренды также могут пойти на повышение цен, сокращение характеристик или оптимизацию логистических цепочек.





Влияние кризиса не ограничится планшетами и смартфонами. Уже в следующем году вероятен рост цен на компоненты для ПК, тесно связанные с оперативной памятью и накопителями. Дополнительным фактором давления может стать потенциальный уход таких гигантов, как Samsung, с некоторых сегментов рынка памяти.