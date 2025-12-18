В iOS 26.2 Apple решила проблему, на которую пользователи Apple Music Radio указывали около пяти лет: в Apple Podcasts появились функции, позволяющие полноценно работать с музыкой из радиошоу и при этом сохранять удобство подкастов.

Пять лет назад персонализированное радиошоу Apple Music Radio значительно улучшило для пользователей процесс поиска новой музыки. Однако отслеживать выход новых эпизодов таких программ было сложно. Ситуация частично изменилась три года спустя, когда Apple Music Radio-шоу интегрировали в Apple Podcasts, но при этом исчезла важная связь с экосистемой Apple Music.

В iOS 26.2 Apple устранила этот разрыв, объединив ключевые возможности двух сервисов.

Давние запросы пользователей и эволюция функций

Ещё в начале 2021 года пользователи называли три функции, которые могли бы заметно улучшить работу с Apple Music Radio: уведомления о новых выпусках, офлайн-прослушивание эпизодов и удобный способ подписки на избранные шоу.

Одним из примеров таких программ стало After School Radio — шоу, которое ведёт Марк Хоппус и которое выходит на Apple Music Hits. Регулярное прослушивание в прямом эфире и последующее открытие новых исполнителей и альбомов сделало его важной частью музыкального опыта для многих слушателей. Во время эфиров пользователи часто сохраняют треки прямо с экрана «Сейчас играет», а затем переходят к полным альбомам или другим релизам исполнителя.





При этом прослушивание записей по запросу долгое время оставалось неудобным: эпизоды приходилось искать вручную в приложении «Музыка», а пользователи прибегали к сохранению ссылок через меню «Поделиться», чтобы не потерять нужные выпуски.

Компромиссы интеграции с Apple Podcasts

В 2023 году Apple добавила в Apple Podcasts сразу несколько ожидаемых функций: уведомления, офлайн-прослушивание эпизодов, возможность подписки на шоу и синхронизацию воспроизведения с Apple Music Radio. Однако за это пришлось заплатить двумя важными ограничениями.

Во-первых, в подкастах отсутствовала информация о воспроизводимых треках, несмотря на то что шоу включают музыку. Во-вторых, пользователи теряли возможность быстро добавлять понравившиеся песни в медиатеку Apple Music.

Что изменилось в iOS 26.2

В iOS 26.2 Apple Podcasts получили функции, которые фактически объединили преимущества обоих приложений. Теперь в эпизодах Apple Music Radio отображаются ссылки на песни, звучащие в ходе выпуска. По ним можно перейти в приложение «Музыка», сохранить трек, открыть альбом и изучить каталог исполнителя.

Ссылки появляются на экране «Сейчас играет» по мере воспроизведения эпизода, а также в автоматически сгенерированной расшифровке подкаста — развитии функции, впервые представленной в iOS 17.4. Это решение позволяет слушать шоу в формате подкаста, не теряя доступа к музыкальной экосистеме Apple Music.

Итог и остающийся вопрос

Новые возможности Apple Podcasts в iOS 26.2 стали неожиданным, но эффективным ответом на многолетний запрос пользователей. Связка подкастов и Apple Music Radio теперь обеспечивает полный цикл — от знакомства с треком до добавления его в медиатеку.

При этом остаётся открытым вопрос активности отдельных шоу. Например, последний эпизод After School Radio вышел в октябре, и пока неясно, будет ли программа продолжена. Тем не менее текущий пользовательский опыт позволяет с комфортом слушать архив из 222 эпизодов, как и другие шоу Apple Music Radio.