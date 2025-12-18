Новая игра FIFA будет транслироваться напрямую на телевизоры, а в качестве контроллеров будут использоваться мобильные телефоны. Согласно официальному анонсу, проект поддерживает как офлайн-, так и онлайн-режимы.

В 2023 году FIFA прекратила почти 30-летнее партнёрство с EA. FIFA 23 стала последней игрой от EA Sports с этим брендом, после чего серия была переименована в EA Sports FC.

Президент FIFA Джанни Инфантино уже давно заявлял о планах запустить собственную футбольную игру с новым партнёром. Теперь, судя по всему, таким партнёром стал стриминговый гигант Netflix.

Новая FIFA разрабатывается малоизвестной студией Delphi Interactive из Калифорнии. Ранее студия не выпускала собственных игр, однако принимала участие в разработке грядущего проекта 007 First Light от IO Interactive.

Релиз игры запланирован на следующее лето — как раз к чемпионату мира по футболу FIFA, который пройдёт в Северной Америке.





Президент FIFA Джанни Инфантино заявил:

«Это крупное сотрудничество — важная веха в стремлении FIFA к инновациям в сфере футбольных видеоигр. Мы хотим охватить миллиарды болельщиков всех возрастов по всему миру и переосмыслить само понятие симуляторов.

Наша обновлённая игра знаменует начало новой эры цифрового футбола. Она будет доступна бесплатно для подписчиков Netflix и станет историческим шагом для FIFA».

Основатель и CEO Delphi Interactive Каспер Догаард добавил:

«Футбол — это самая большая вещь в мире. Как давние поклонники FIFA, мы гордимся тем, что можем помочь открыть новое смелое поколение и переосмыслить будущее франшизы. Наша цель проста — сделать FIFA самой весёлой, доступной и по-настоящему глобальной футбольной игрой».

Президент Netflix Games Ален Таскан отметил:

«Чемпионат мира по футболу 2026 года станет культурным событием мирового масштаба. Теперь фанаты смогут праздновать свою любовь к футболу, играя прямо у себя дома. Мы хотим вернуть футбол к его истокам — создать игру, в которую сможет сыграть каждый буквально нажатием одной кнопки».