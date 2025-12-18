Вслед за выходом серии Reno 15 на внутреннем рынке Китая, в портфолио Oppo может появиться необычная модель. Согласно свежим данным, компания рассматривает возможность выпуска первого в истории линейки компактного смартфона под названием Oppo Reno 15 Pro Mini.

Инсайдерская информация, опубликованная изданием 91Mobiles, указывает на то, что Oppo работает над устройством, которое сохранит премиальный дизайн серии Reno, но получит уменьшенный экран. Диагональ AMOLED-дисплея составит около 6,32 дюйма с возможной толщиной рамок всего 1,6 мм.

По данным источников, Reno 15 Pro Mini будет отличаться лёгкостью и тонкостью: его вес составит около 187 граммов при толщине корпуса 7,99 мм. Ожидается, что одним из вариантов расцветки станет «Ледниковый белый» с характерным ленточным дизайном, унаследованным от модели Reno 15 Pro. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной, а защита может соответствовать стандартам IP66, IP67 и IP69, что обеспечит высокую стойкость к воде и пыли.

Внутренние характеристики и точные сроки анонса пока не раскрываются. Спецификации могут быть либо приближены к Reno 15 Pro, либо займут промежуточное положение между ним и базовой версией Reno 15.

Информация основана на неподтверждённых утечках, поэтому к ней стоит относиться с осторожностью.



