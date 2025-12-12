Сегодня глава по продуктам Oppo Пит Лау объявил, что компания заключила глобальное лицензионное соглашение с Audi.

Теперь Audi сможет использовать патенты Oppo, связанные с ключевыми 5G-технологиями. Как отметил Лау в своём посте в X, это соглашение «объединяет инновации в области беспроводной связи и автомобильные технологии, улучшая подключение и делая вождение более интеллектуальным».

Подобные лицензионные договорённости с базовыми патентами являются вполне обычной практикой. И важно понимать: это вовсе не означает, что Oppo и Audi собираются совместно разрабатывать автомобили или какие-либо устройства.

По сути, Audi просто будет платить Oppo за использование её обязательных 5G-патентов и сможет применять эти технологии в своих автомобилях.