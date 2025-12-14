По данным отраслевых изданий Deadline и Variety, Google приступила к удалению ряда видеороликов, содержащих интеллектуальную собственность Disney, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта. Оценки количества удалённых материалов варьируются в пределах десятков, что свидетельствует о массовых и целенаправленных действиях.

В этот же день было объявлено о соглашении между Disney и компанией OpenAI, которая является одним из ведущих конкурентов Google в области искусственного интеллекта. В рамках сделки Disney инвестирует 1 миллиард долларов в OpenAI и разрешает использование своих персонажей в видеороликах семейства Sora. Согласно информации, опубликованной Deadline, Disney ранее направила Google письмо с требованием прекратить использование своей интеллектуальной собственности, что произошло в среду, за день до объявления о сделке с OpenAI.

Гендиректор Disney Боб Айгер заявил CNBC, что подобное письмо было направлено после неудачных переговоров с Google по поводу использования контента.

По сведениям источников, часть материалов, о которых шла речь в предписании Disney, была создана с помощью платформы Google Veo. Предположительно, Google размещала контент, связанный с франшизами «Звёздные войны», «Симпсоны» и персонажем Marvel — Дэдпул. Также, в списке объектов, на которые распространялось требование о прекращении нарушений, фигурировали персонажи из классических фильмов Disney, в том числе Микки Маус, сообщает Variety.

Сообщается, что около шести месяцев назад произошёл инцидент, связанный с временным ослаблением ограничений авторских прав платформы Veo, что привело к массовому распространению материалов, нарушающих авторские права. В случае с Микки Маусом ситуация усложняется, поскольку этот персонаж находится в общественном достоянии, однако некоторые аспекты его использования всё еще защищены товарным знаком Disney. На данный момент материалы, связанные с первым периодом появления Микки Мауса и не включающие защищённые авторским правом произведения или товарные знаки, могут оставаться уязвимыми для претензий.





OpenAI также сообщила, что их лицензионное соглашение с Disney рассчитано на три года и предусматривает создание видеороликов с участием более чем 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars. Некоторые из созданных пользовательских материалов планируется использовать на платформе Disney+.