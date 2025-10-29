Samsung выпустила универсальный 32-дюймовый монитор M80D с разрешением 4K, который работает на платформе Tizen и совмещает функции смарт-ТВ. Устройство со встроенными динамиками, поддержкой стриминговых сервисов и комплектом портов подешевело на 44%, экономия — 310 долларов.

Универсальное устройство для дома и офиса

Серия M от Samsung известна тем, что совмещает возможности монитора и телевизора. Модель Samsung M80Dпостроена на фирменной системе Tizen, поэтому пользователь получает не просто экран, а полноценный смарт-ТВ с доступом к Netflix, Disney+, Amazon Prime и другим сервисам.

Монитор оснащён 32-дюймовой матрицей 4K (3840×2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешнюю акустику, а комплект интерфейсов включает USB-C, два USB-A и HDMI. В коробке — пульт дистанционного управления с солнечной зарядкой и съёмная веб-камера.

Смарт-функции и экосистема Tizen

Помимо стриминговых платформ, Tizen даёт доступ к Samsung TV Plus — бесплатным телеканалам, а также кGaming Hub, где собраны облачные игровые сервисы. Через подключаемую камеру можно совершатьвидеозвонки прямо с монитора, а также подключаться к удалённым ПК и работать с Microsoft 365 без дополнительного компьютера.

Навигация по меню реализована в том же стиле, что и на телевизорах Samsung: интуитивный интерфейс, плавная работа и поддержка установки сторонних приложений.





Частота 60 Гц делает M80D не лучшим вариантом для хардкорных игр, но для офисных задач, потокового видео и повседневного использования это универсальное решение.