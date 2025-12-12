Google обновляет сервис Translate, добавляя новые возможности, основанные на модели Gemini, включая режим живого перевода через наушники.

Теперь Google Translate использует «расширенные возможности Gemini» для более точного и естественного перевода фраз с нюансами — идиом, местных выражений и сленга. Например, выражение «stealing my thunder» больше не будет переводиться дословно. Вместо этого сервис подберёт естественный эквивалент с учётом контекста.

Эти улучшения начинают распространяться уже сегодня в приложениях Translate для Android и iOS, а также на сайте и в Google Search. На старте они появятся в США и Индии при переводе между английским и примерно 20 языками, включая испанский, арабский, китайский, японский и немецкий.

Кроме того, приложение Google Translate получило возможность воспроизводить перевод в реальном времени прямо в наушники. Пользователь может просто направить смартфон на человека, который говорит, и слышать его речь уже на своём языке.

Благодаря Gemini 2.5 Flash Native Audio сервис сохраняет тон голоса, акценты и интонации говорящего, делая перевод более естественным и помогая лучше отличать, кто что сказал.





Такой режим пригодится при общении с иностранцами, прослушивании лекций и выступлений за границей или просмотре контента на чужом языке. Чтобы воспользоваться функцией, нужно подключить наушники, открыть Translate, нажать «Live translate» внизу экрана, выбрать язык (или оставить «Определить автоматически») и запустить режим. Дополнительно будет доступна расшифровка речи на весь экран.

Функция уже доступна в бета-режиме в США, Мексике и Индии на Android. Она работает с любыми наушниками и поддерживает более 70 языков. Google продолжает улучшать модель и качество перевода. В 2026 году функция появится в iOS-версии и других странах.

Также обновлены инструменты для изучения языков, представленные в августе. Теперь пользователи будут получать более подробную обратную связь при отработке произношения, а чтобы мотивировать на регулярные занятия, Google вводит систему «дневных серий» — подсчёт дней, когда пользователь тренируется без перерывов.

Эти возможности теперь станут доступны и в Германии, Индии, Швеции и на Тайване в рамках расширения на ещё 20 стран.

Поддерживаемые направления:

Английский → немецкий и португальский

Бенгальский, китайский (упрощённый), нидерландский, немецкий, хинди, итальянский, румынский и шведский → английский