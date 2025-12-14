IKEA продолжает радовать поклонников домашнего комфорта новыми оригинальными решениями. Очередная серия аксессуаров VÄSTMÄRKE посвящена универсальности и простоте использования домашних устройств, демонстрируя любовь шведского гиганта к качественной технике и красивым названиям.

Основой коллекции стали три беспроводных зарядных устройства, отличающиеся оригинальным дизайном и высоким уровнем технологичности. Все новинки поддерживают современный стандарт Qi2, который гарантирует быструю зарядку большинства современных смартфонов мощностью до 15 Вт.

Первое зарядное устройство выделяется своим внешним видом, похожим на аппетитный красный пончик стоимостью всего около 10 долларов. За доступной ценой скрывается качественная сборка и дополнительная удобная особенность: оно оснащено встроенным магнитным креплением, совместимым с технологиями Apple MagSafe и Google PixelSnap. Внутри спрятан аккуратный кабель USB-C, который легко извлекается и компактно прячется обратно внутрь корпуса.

Вторая позиция в линейке — элегантная настольная подставка VÄSTMÄRKE, выполненная из натурального пробкового дерева и обладающая гибкостью крепления. Устройство идеально подходит для вертикальной или горизонтальной ориентации телефона и превращается в удобную базу для отдыха смартфона рядом с кроватью или столом. Подставка способна надежно удерживать смартфон и служит отличным решением для тех, кому важно качество звука и комфорт просмотра видео.

Третье устройство — это та же зарядная площадка, дополненная мягкой светодиодной подсветкой, создающей уютное свечение вокруг телефона и дополняемой небольшой чашечкой для мелочей, типа ключей или украшений. Цена этого продукта аналогична стоимости первой модели, составляя примерно 25 долларов.



