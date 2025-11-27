IKEA выпустила необычную линейку аудиопродуктов, которые созданы не только для воспроизведения музыки, но и для украшения интерьера. Новые беспроводные колонки стали результатом сотрудничества бренда со шведским дизайнером Теклой Эвелиной Северин. Главная идея — сочетать качественный звук с ярким, нестандартным дизайном.

Линейка Solskydd (в переводе со шведского — «защита от солнца») представлена тремя моделями: диаметром 8, 11 и 18 дюймов. Они выпускаются в трёх цветовых вариантах. Аудиодрайверы спрятаны под тканевой сеткой, что делает оформление более премиальным. Самая компактная модель оснащена одним динамиком, а более крупные версии получили отдельные твитеры и сабвуферы.

Второй продукт — беспроводная колонка IKEA Kulglass, которая внешне напоминает лампу. Она выполнена в ярких флуоресцентных оттенках, а дизайнер вдохновлялась формой закрученного мороженого. По словам Теклы Северин, она хотела создать форму, которая выглядит тёплой и понятной, несмотря на технически сложную начинку устройства. Внутри установлен 1-дюймовый твитер и 3,5-дюймовый сабвуфер. Модель может использоваться как обычная лампа и имеет стандартный патрон для лампочки.

Стоимость линейки Solskydd варьируется от 99,99 до 139,99 долларов США. Модель Kulglass продаётся по цене 129,99 долларов.