Компания Portronics представила Nebula X — новую беспроводную колонку для вечеринок с мощным звуком 150 Вт, поддержкой караоке и динамической RGB-подсветкой. Новинка расширяет аудиолинейку бренда и ориентирована на домашние вечеринки, дружеские встречи и развлекательные мероприятия вне дома.

Portronics Nebula X уже доступна по стартовой цене $108. Устройство сопровождается 12-месячной гарантией и продаётся на официальном сайте Portronics.com, а также на Amazon India, Flipkart и в розничных магазинах.





Главной особенностью колонки стал 150-ваттный звуковой тракт с глубоким басом и чёткой передачей вокала. Технология Bass Boost усиливает низкие частоты, делая каждый удар более насыщенным. Для крупных помещений или стерео-систем пользователи могут соединить две Nebula X по беспроводному каналу в режиме True Wireless Stereo (TWS).

В комплект входит беспроводной микрофон, позволяющий устраивать караоке без дополнительной настройки. Это превращает колонку в портативную сцену для песенных батлов, объявлений или семейных развлечений.





Корпус Nebula X выполнен в матово-чёрном цвете и дополнен светодиодной RGB-подсветкой, которая мигает в такт музыке. Подсветка усиливает атмосферу вечеринки, особенно в затемнённых помещениях. Несмотря на крупные размеры, колонку удобно переносить благодаря встроенной ручке. На боковой панели расположены сенсорные элементы управления для регулировки воспроизведения и настроек без смартфона или пульта.

Колонка поддерживает разные способы подключения: Bluetooth 5.3, USB и AUX. Заряжается через порт Type-C, что ускоряет процесс подзарядки. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы, чего достаточно для большинства домашних вечеринок или вечерних встреч.



