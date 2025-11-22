Oppo представила смартфоны Reno 15 и Reno 15 Pro на прошлой неделе в Китае. В отличие от предыдущих поколений, базовая модель получила более компактный форм-фактор с экраном 6,32 дюйма. На презентации компания также подтвердила, что в декабре в линейку добавится третья модель — Reno 15c. Хотя Oppo показала изображение устройства, характеристики тогда раскрыты не были. Теперь информатор Bald Panda опубликовал ключевые параметры новинки.

По данным утечки, Oppo Reno 15c получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В качестве платформы будет использоваться чип Snapdragon 7 Gen 4.

Основная камера, согласно утечке, будет состоять из трёх датчиков: 50 Мп (Sony LYT-600) в роли основного модуля, 8 Мп (Sony IMX355) для ультраширокоугольной съёмки и 50 Мп (Samsung JN5) для телефото-камеры.

Другие характеристики Reno 15c пока неизвестны. Ожидается, что Oppo начнёт публиковать официальные тизеры в ближайшие дни. По цене модель, вероятно, окажется ниже Reno 15.

Также сообщается, что Oppo готовит линейку Reno 15 для глобального рынка. Глобальные версии могут отличаться от китайских моделей, и пока неясно, появится ли слухи о Reno 15 Pro Max именно в международной серии, учитывая, что в китайской линейке этой модели нет.



