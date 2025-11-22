BenQ тихо добавила в свою профессиональную линейку новый ультракороткофокусный лазерный проектор. Модель LU895UST обеспечивает яркость 5000 ANSI люмен при значительно меньших габаритах, чем большинство проекторов с аналогичной яркостью.

Это лазерный проектор с разрешением WUXGA и коэффициентом проекции 0,253:1. Он способен создать изображение до 200 дюймов, оставаясь всего в нескольких сантиметрах от стены. BenQ ориентирует устройство на симуляционные комплексы, интерактивные экспозиции и премиальные образовательные пространства, где важна высокая яркость, но нет места для классических длиннофокусных проекторов.

Проектор покрывает 93% цветового пространства Rec.709 и предлагает режимы изображения Simulation, HDR10 и sRGB. BenQ также заявляет контрастность 3 000 000:1 (FOFO), что характерно для лазерных моделей этого класса.

Так как многие сценарии использования предполагают работу нескольких проекторов одновременно, LU895UST поставляется с функциями выравнивания изображения, включая 2D Keystone и набор инструментов для точного совмещения картинки. Набор портов стандартный: два HDMI 2.0b (HDCP 2.2), LAN-порт (RJ45), USB-A и встроенный динамик на 10 Вт для простых случаев использования без внешней акустики.

Одной из любопытных особенностей стали габариты устройства — 327 × 328,3 × 131,6 мм. Компактный корпус упрощает монтаж и позволяет без труда вписать проектор в ограниченные пространства музеев или небольших симуляторов. LU895UST уже доступен по цене €3 999 или $4 799.





Для площадок, которым нужен огромный экран в ярко освещённом помещении, но при этом важно экономить пространство, этот проектор выглядит одним из самых практичных решений BenQ за последнее время — и возможным новым ориентиром среди компактных UST-моделей высокой яркости.