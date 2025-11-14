BenQ представила новое поколение настольной подсветки — ScreenBar Halo 2, созданную для тех, кто работает в условиях слабого или переменного освещения. Устройство ориентировано на профессионалов, геймеров и создателей контента, предлагая улучшенную эргономику и продуманное освещение для долгих рабочих сессий.

ScreenBar Halo 2 — это усовершенствованная версия мониторовой подсветки, созданная на основе многолетних исследований и отзывов пользователей. Модель получила двойную световую систему и тройную изогнутую заднюю подсветку, благодаря чему свет распределяется значительно шире, чем у предыдущего поколения. Это снижает контраст между экраном и окружающим пространством, уменьшая нагрузку на глаза.

Технология ASYM-Light направляет свет под углом 18 градусов, что позволяет освещать рабочий стол, а не поверхность монитора. Так достигается отсутствие бликов и сохраняется чистота изображения. Управлять подсветкой можно с помощью обновлённого беспроводного регулятора с покрытием, защищающим от отпечатков. Пользователь может плавно регулировать яркость от 0 до 100% и менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6500K. Новый зажим из цинкового сплава подходит для широкого спектра мониторов, включая изогнутые и ультратонкие модели, при этом не создаёт давления на дисплей.

Среди дополнительных возможностей: автоматическая регулировка яркости в зависимости от внешнего освещения, датчик движения, включающий подсветку при возвращении пользователя, и память настроек яркости и цветовой температуры. Дизайн Halo 2 выполнен совместно с MINIMAL Design и выполнен в аккуратном металлическом стиле, подходящем к сериям мониторов BenQ PD, RD, MOBIUZ и MA.

В Индии BenQ ScreenBar Halo 2 уже поступила в продажу по цене 17 490 рупий (около 200 долларов). Купить устройство можно в фирменном магазине BenQ India, на Amazon India и в ряде розничных точек. Пока компания не сообщила о специальных версиях или выпуске модели в других странах.



