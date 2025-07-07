BenQ представила в новую серию мониторов EW90U, в которую вошли две модели — 27-дюймовый EW2790U и 32-дюймовый EW3290U. Как отметил управляющий директор BenQ India Раджив Сингх, новинки созданы для поддержки гибридного образа жизни, объединяя в себе возможности для развлечений, работы и повседневного гейминга. Оба монитора сочетают высокое разрешение, продвинутую аудиосистему и интеллектуальные функции для комфортной работы дома.

Обе модели обеспечивают настоящее 4K UHD-разрешение (3840 × 2160), поддержку HDR10 и сертификацию VESA DisplayHDR 400. EW2790U охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, а у старшей модели EW3290U этот показатель увеличен до 98%, что делает их подходящими для задач цветокоррекции и потокового видео. Функция AI-оптимизированного контраста улучшает изображение в реальном времени, адаптируясь к окружающему освещению и содержимому экрана.

В плане звука EW2790U оснащён двумя динамиками мощностью по 5 Вт, тогда как EW3290U получил более продвинутую систему 2.1 с двумя 2-ваттными динамиками и сабвуфером на 5 Вт. Доступно шесть аудиопрофилей, включая «Кино», «Диалоги» и «Игры».

EW3290U также предлагает расширенные возможности эргономики: в комплекте пульт ДУ, быстрые клавиши для смены режимов и фирменное ПО Display Pilot 2, включающее таймер Pomodoro и эквалайзер. За комфорт глаз отвечают технологии Low Blue Light Plus, Flicker-Free и Brightness Intelligence Plus второго поколения. Варианты подключения включают USB-C с поддержкой 65 Вт Power Delivery, HDMI 2.0 и USB-A.





Цены на новинки: EW2790U — 28 498 рупий, EW3290U — 40 998 рупий.