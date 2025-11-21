OpenAI начала тестировать групповые чаты в ChatGPT на прошлой неделе. Изначально функция была доступна только авторизованным пользователям в Японии, Тайване, Новой Зеландии и Южной Корее — на тарифах Free, Go, Plus и Pro. Компания обещала расширить доступ после анализа отзывов, и теперь объявила о глобальном запуске групповых чатов.

«Мы получили положительные отклики на ранний пилот, поэтому в ближайшие дни расширяем групповые чаты для всех авторизованных пользователей ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus и Pro по всему миру. Мы продолжим улучшать опыт использования по мере роста аудитории», — сообщили в OpenAI в официальном блоге.

Пользователь может пригласить до 20 человек в один групповой чат. Ответы ChatGPT в таких беседах обрабатываются системой ChatGPT 5.1 Auto — она автоматически выбирает наиболее подходящую модель на основе запроса и доступных пользователю возможностей.

Также важно, что лимиты использования применяются только к сообщениям, на которые отвечает ChatGPT, а не к общению между пользователями внутри чата.

Больше подробностей о функциях групповых чатов можно найти в нашем предыдущем материале.



