OpenAI запустила пилотное тестирование групповых чатов в ChatGPT в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. Функция работает по аналогии с групповыми чатами в обычных мессенджерах, но с одним важным отличием — участником беседы становится сам ChatGPT. Он может помочь составить маршрут путешествия, предложить идеи для ремонта, подобрать ресторан, подходящий всем, или участвовать в учебных и рабочих обсуждениях. Например, ChatGPT способен подготовить структуру отчёта на основе статей и заметок, которые предоставляют участники.

Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на значок людей в правом верхнем углу экрана в любом новом или существующем диалоге. Если стартовать из уже открытной переписки, ChatGPT создаст новый чат без истории сообщений. После этого можно добавить участников вручную или отправить ссылку, которой могут воспользоваться от одного до двадцати человек. Им потребуется указать имя, никнейм и загрузить фото. Важно учитывать, что любой обладатель ссылки может приглашать других людей. Участники также могут отключать звук других или удалять их из чата, кроме его создателя. Если в группе есть пользователь младше 18 лет, ChatGPT автоматически ограничивает весь чувствительный контент.

Ответы в групповых чатах работают на GPT-5.1 Auto — эта система сама выбирает, какая модель лучше подходит для конкретного запроса. По словам OpenAI, чат-бот обучен понимать динамику группового общения: когда нужно молчать, а когда — вмешаться. Однако вызвать его всегда можно, просто упомянув «ChatGPT». Компания отмечает, что будет продолжать дорабатывать функцию с учётом отзывов первых пользователей перед более широким запуском.