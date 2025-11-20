Google представила новую модель под названием Nano Banana Pro, основанную на передовой модели для работы с большими языковыми моделями. Компания утверждает, что Nano Banana Pro превосходит своего предшественника Nano Banana, позволяя создавать более детализированные изображения, точный текст, а также генерировать контент в различных стилях, шрифтах и на разных языках.

Модель также обладает функцией веб-поиска, что позволяет, например, запросить рецепт и получить созданные по нему карточки.

По словам Google, Nano Banana Pro предназначена для профессиональных пользователей, желающих иметь больший контроль над изображениями. Она позволяет управлять параметрами такими как угол съемки, освещение, глубина резкости, фокус и цветокоррекция. В отличие от Nano Banana, разрешение которой ограничено 1024×1024 пикселей, Nano Banana Pro поддерживает создание изображений с разрешением 2K или 4K.

Компания отмечает, что, несмотря на более высокое качество, новая модель работает медленнее и стоит дороже. Например, стоимость генерации изображения в Nano Banana составляла 0,039 доллара за изображение 1024 пикселя. В то время как Nano Banana Pro стоит примерно 0,139 доллара за изображение в разрешении 1080p (2K) и 0,24 доллара за 4K.

Новая модель умеет объединять до шести высококачественных снимков и до 14 объектов на одном изображении. Также она поддерживает создание сходных изображений с участием до пяти человек. Компания выпустила демо-приложение, в котором можно опробовать некоторые из этих возможностей.





Источник: Google

Nano Banana Pro интегрирована в многие существующие инструменты Google AI. Модель Gemini теперь использует её по умолчанию для генерации изображений, хотя пользователи бесплатных аккаунтов смогут использовать её ограниченное количество, после чего по умолчанию будет доступна оригинальная Nano Banana. Подписчики Google AI Plus, Pro и Ultra получат более высокие лимиты, а также доступ к модели в Notebook LM.

Кроме того, модель доступна через поиск с помощью ИИ для подписчиков AI Pro и Ultra в США. Пользователи Ultra смогут использовать её в видеомодуле Flow, а в Google Slides и Vids — для клиентов Workspace.

Разработчики могут использовать Nano Banana Pro через API Gemini, Google AI Studio или новую IDE компании Antigravity.

Google также внедряет технологию SynthID в приложение Gemini, которая позволяет добавлять водяные знаки и распознавать изображения, созданные с помощью ИИ. Пользователи смогут загружать изображения, и чат-бот скажет, создано ли оно или изменено моделями Google.

Со временем компания планирует внедрить поддержку технологии C2PA для проверки и подтверждения подлинности контента.