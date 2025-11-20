Компания Gigabyte представила игровой монитор GO27Q24 — 27-дюймовую модель с QD-OLED-матрицей, предназначенную для профессиональных игроков и создателей контента. На своём официальном сайте компания разместила информацию о новом мониторе, однако цена и дата выхода пока не объявлены.

Технические характеристики Gigabyte GO27Q24 включают 26,5-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением QHD 2560×1440 и частотой обновления 240 Гц. Время отклика GtG составляет всего 0,03 мс, а контрастность достигает 1,5 миллиона к одному. Монитор сертифицирован по стандарту VESA ClearMR 13000, что гарантирует высокую чёткость изображения в динамичных играх. Поддерживается HDR10 и достигается пиковая яркость 400 нит. Цветопередача охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, а панель поддерживает 10-битную глубину цвета, обеспечивая более 1,07 миллиарда цветов.

В мониторе реализованы различные игровые функции, такие как Tactical Switch 2.0 для мгновенного переключения разрешений, Black Equalizer 2.0 для улучшения видимости в тёмных сценах, а также технология Ultra Clear, которая уменьшает размытие изображения за счёт интеллектуальной вставки чёрных рамок. Также присутствуют функции Game Assist, включающие наложение прицела, таймер обратного отсчёта, режимы «картинка в картинке» и «картинка в картинке».

Монитор оснащён пассивной системой охлаждения без вентилятора, использующей большой радиатор и графеновую термоплёнку для эффективного отвода тепла и повышения долговечности. Также реализована функция AI OLED Care, которая запускает фоновые алгоритмы для снижения риска выгорания экрана. Гарантия от выгорания составляет три года.

Дизайн монитора предусматривает регулировку высоты до 130 мм, наклон от -5 до +21 градусов, поворот на ±15 градусов и возможность поворота на 90 градусов. Основание выполнено из сверхтонкого металла толщиной 2 мм, а совместимость с креплениями VESA 100×100 мм позволяет легко интегрировать его с различными стендами и креплениями.





Для подключения доступны два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, порт USB-C с режимом DisplayPort Alt Mode и мощностью 15 Вт, а также порт USB-A для обновления прошивки и 3,5-мм разъем для наушников.