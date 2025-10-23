Компания Gigabyte анонсировала новый 27-дюймовый игровой монитор G27UP, который может переключаться между двумя режимами: 4K-разрешением при частоте обновления 160 Гц и Full HD при 320 Гц. Такое решение рассчитано как на любителей крупных AAA-проектов с максимальной детализацией, так и на поклонников киберспортивных игр, где важна максимальная плавность изображения.

Монитор оснащен IPS-панелью Super Speed LCD с разрешением 3840×2160, временем отклика 1 мс (GtG) и поддержкой HDR10. Яркость достигает 400 нит, контрастность — 1000:1. По данным производителя, дисплей охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 129% sRGB, что делает его подходящим не только для игр, но и для профессиональной работы с цветом и просмотра мультимедиа высокого качества.

Одной из ключевых особенностей стала технология Tactical Dual Mode, которая позволяет одним нажатием переключаться между режимами высокой четкости и высокой частоты обновления. Благодаря функции Tactical Switch 2.0 пользователи могут быстро менять соотношение сторон и профили производительности без необходимости копаться в меню настроек.

Монитор поддерживает технологию G-Sync для устранения разрывов изображения, а также предлагает игровые функции Smart OD, Aim Stabilizer Sync и Night Vision. Smart OD автоматически регулирует уровень разгона матрицы в зависимости от частоты обновления, минимизируя шлейфы. Aim Stabilizer Sync сочетает управление подсветкой с переменной частотой обновления для снижения размытия в динамике, а Night Vision улучшает видимость в темных сценах.

Для комфорта пользователей предусмотрены технологии Flicker-Free и низкий уровень синего света, сертифицированный TÜV Rheinland, снижающие нагрузку на глаза. Конструкция корпуса предусматривает четырехстороннюю систему теплоотвода, предотвращающую перегрев при длительных игровых сессиях. Подставка поддерживает регулировку по высоте (до 130 мм), наклон, поворот и поворот в портретный режим. Основание металлическое, толщиной всего 2 мм.





Из интерфейсов доступны два HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с, один DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC, порт USB Type-C с мощностью до 15 Вт, USB 2.0 для обновления прошивки и разъем для наушников. Вес монитора с подставкой составляет около 6,3 кг, а крепление совместимо со стандартом VESA 100×100 мм.