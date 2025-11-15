Компания X объявила о запуске обновлённой функции обмена сообщениями под названием «Чат», которая уже доступна на устройствах iOS и в веб-версии, а также скоро появится на платформе Android. В дополнение, компания работает над функцией голосовых заметок, которая позволит пользователям делиться аудиосообщениями.

Ассортимент новых возможностей включает:

Обмен сообщениями и файлами с использованием сквозного шифрования;

Возможность редактировать, удалять сообщения или делать их исчезающими;

Блокировать скриншоты и получать уведомления о попытках их создания;

Отсутствие рекламы и отслеживания, что обеспечивает полную конфиденциальность.

X уже несколько месяцев анонсирует новые функции чата. В начале этого года была выпущена ранняя версия зашифрованных сообщений, однако к маю работу над ней приостановили из-за неустановленных технических проблем. Сейчас компания сообщает, что устранит некоторые ограничения, и групповые сообщения, а также медиафайлы теперь можно шифровать. При этом метаданные, такие как информация о получателе, остаются незащищёнными.

Дополнительно X подчеркивает, что в настоящее время не обеспечивает защиту от атак типа «человек посередине» (MITM). Это означает, что злоумышленник, получивший доступ к зашифрованной переписке, не сможет обнаружить факт перехвата. В случае компрометации, ни отправитель, ни получатель не узнают о вмешательстве. В будущем компания планирует внедрить инструменты для проверки подлинности зашифрованных сообщений, что повысит их безопасность.