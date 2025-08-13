Meta* сообщила о новом рекорде для соцсети Threads: ежемесячная аудитория превысила 400 миллионов человек. Марк Цукерберг отметил рост на 50 миллионов пользователей с апреля 2025 года.

Динамика роста в 2025 году

Последний раз компания раскрывала статистику Threads 30 апреля, в рамках отчёта за первый квартал 2025 года. Тогда у приложения было 350 млн пользователей, что уже было заметным ростом по сравнению с 320 млн в конце января (Q4 2024).

Если темпы сохранятся, в 2025 году Threads может прибавить более 100 млн активных пользователей в месяц, приблизившись к показателям X.

Сравнение с X

После ухода с биржи X перестала публиковать верифицируемую статистику, а имеющиеся данные невозможно проверить. В апреле 2025 года бывший CEO Линда Яккарино заявляла о «почти 600 млн» пользователей в месяц, что немного выше показателя в 586 млн в январе.

Новые функции и изменение стратегии

За последние месяцы Threads получила ряд обновлений:

встроенную систему личных сообщений, независимую от Instagram*;

поддержку спойлер-тегов;

выделенный фид для fediverse;

инструмент выделения текста и другие улучшения.

Эти нововведения показывают, что руководство корректирует стратегию Threads, прислушиваясь к обратной связи и стараясь сделать приложение более привлекательным для потенциальных пользователей X.





Перемены в руководстве

С августа операционное руководство Threads перейдёт к Коннору Хейсу, который будет подчиняться Адаму Моссери. Эксперты отмечают, что это может повлиять на дальнейшее развитие платформы и скорость её роста.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.