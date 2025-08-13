Meta* сообщила о новом рекорде для соцсети Threads: ежемесячная аудитория превысила 400 миллионов человек. Марк Цукерберг отметил рост на 50 миллионов пользователей с апреля 2025 года.
Динамика роста в 2025 году
Последний раз компания раскрывала статистику Threads 30 апреля, в рамках отчёта за первый квартал 2025 года. Тогда у приложения было 350 млн пользователей, что уже было заметным ростом по сравнению с 320 млн в конце января (Q4 2024).
Если темпы сохранятся, в 2025 году Threads может прибавить более 100 млн активных пользователей в месяц, приблизившись к показателям X.
Сравнение с X
После ухода с биржи X перестала публиковать верифицируемую статистику, а имеющиеся данные невозможно проверить. В апреле 2025 года бывший CEO Линда Яккарино заявляла о «почти 600 млн» пользователей в месяц, что немного выше показателя в 586 млн в январе.
Новые функции и изменение стратегии
За последние месяцы Threads получила ряд обновлений:
- встроенную систему личных сообщений, независимую от Instagram*;
- поддержку спойлер-тегов;
- выделенный фид для fediverse;
- инструмент выделения текста и другие улучшения.
Эти нововведения показывают, что руководство корректирует стратегию Threads, прислушиваясь к обратной связи и стараясь сделать приложение более привлекательным для потенциальных пользователей X.
Перемены в руководстве
С августа операционное руководство Threads перейдёт к Коннору Хейсу, который будет подчиняться Адаму Моссери. Эксперты отмечают, что это может повлиять на дальнейшее развитие платформы и скорость её роста.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.