Компания X во вторник объявила о разделении своей премиум‑подписки на два варианта: Premium Organizations и Premium Business. Ранее эта услуга называлась Verified Organizations.

Premium Organizations предназначена для государственных органов и многосторонних организаций. Она отмечается серой галочкой.

Premium Business нацелена на поддержку компаний в росте и развите на платформе X. Эта подписка отмечается золотой галочкой и включает новые инструменты для масштабирования бизнеса, независимо от его размеров — будь то малый бизнес, стартап или крупная корпорация.

Для Premium Business предусмотрены три уровня:

Базовый — стоит 200 долларов в месяц и включает всё необходимое для развития бизнеса на X. Full Access — стоимостью 1000 долларов в месяц, включает партнерские программы, быструю поддержку, приоритетные обращения, защиту от попыток выдать себя за другого и ранний доступ к новым функциям. Enterprise — цена устанавливается индивидуально и предоставляет расширенные инструменты, управление аккаунтами и максимально возможную поддержку.

Компания отмечает, что подписка Premium Business поможет повысить доверие к профилю за счет золотой галочки и увеличить роль платформы благодаря партнёрским значкам. В услугу также входит передовая защита от фальсификаций и более быстрая техническая поддержка.





Кроме того, в ближайшем будущем Premium Business получит доступ к приоритетным никам и возможности по исследованию рынка с целью приобретения так называемых «высокоценных ников». Это набор неактивных ников, которые будут доступны бесплатно или за покупку, в зависимости от их редкости и ценности.

Ну а тариф Premium Organizations составит 1000 долларов в месяц.

В целом, Цель компании X — увеличить доход за счет новых тарифных планов и более доступных вариантов, несмотря на сложности в рекламном бизнесе. Компания подчеркивает, что создает решения для тех организаций, которые хотят быстро расти, оставаться актуальными и достигать успехов на глобальной арене.