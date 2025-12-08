Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушение DSA, после чего соцсеть отключила её рекламный аккаунт, заявив о злоупотреблении рекламным форматом в посте о штрафе.

В пятницу Еврокомиссия объявила о штрафе в €120 млн (около $140 млн) за нарушение требований закона Digital Services Act. Это первый случай применения санкций по DSA. В ответ владелец X Илон Маск написал «Bullshit» под официальным постом Комиссии. На следующий день глава продукта X Никита Бир обвинил Комиссию в использовании «эксплойта» для увеличения охвата публикации о штрафе и заблокировал её рекламный аккаунт.

По словам Бира, Комиссия не обращалась к своему рекламному аккаунту с 2021 года, но разместила объявление о штрафе в формате, предназначенном исключительно для рекламных материалов. Он утверждает, что Комиссия опубликовала «ссылку, маскирующуюся под видео, чтобы искусственно повысить охват». В публикации действительно был видеоролик.

Последствия блокировки и дальнейшие требования к X

По оценке X, блокировка рекламного аккаунта выглядит ответной мерой, однако она едва ли повлияет на позиции сторон. Если аккаунт Комиссии не использовался почти три года, его ограничение не дает X заметного рычага влияния. При этом компания остаётся обязанной выплатить штраф, а также в течение 60 дней предоставить план исправления «обманного» использования верифицированных значков. В противном случае последуют новые санкции.

Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию. Редакция направила запрос и обновит материал после получения ответа.



