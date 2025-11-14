pcapk1st8fq1c7466xe924ggod28n5jz
Poco, судя по всему, готовит ранний запуск моделей F8 Ultra и F8 Pro — намного раньше мартовской годовщины прошлой серии. Несмотря на отсутствие официального объявления, устройства уже проходят сертификацию в разных странах. Более того, коробка Poco F8 Pro ранее засветилась с надписью «Sound by Bose».

Теперь в базе Geekbench появился Poco F8 Ultra, что раскрыло ключевую деталь — смартфон работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тестируемый образец имел 16 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16, поверх которого при релизе ожидается фирменная оболочка HyperOS 3. Это означает, что по части производительности F8 Ultra будет соответствовать флагманскому уровню.

Другие характеристики пока не раскрыты, однако почти наверняка F8 Ultra окажется переименованной версией грядущего Redmi K90 Pro Max. Если утечки верны, смартфон получит 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200×2608, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ 2560 Гц.

Ожидается до 1 ТБ встроенной памяти и тройная камера: основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией, перископ-телефото на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Фронтальная камера — 32 МП.

Особенностью устройства станет аудиосистема Bose: два стереодинамика и отдельный сабвуфер на задней панели. Также ожидается крупная батарея на 7560 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.


Официальная дата презентации пока неизвестна, но судя по активности сертификаций, релиз состоится уже совсем скоро.

