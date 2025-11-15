После года активных сделок и слухов о скором IPO OpenAI к компании усилилось финансовое внимание. Техноблогер Эд Зитрон опубликовал утёкшие документы, которые дают более детальное представление о доходах и вычислительных расходах OpenAI за последние годы.

Согласно этим данным, в 2024 году Microsoft получила от OpenAI $493,8 млн в рамках распределения доходов. За первые три квартала 2025 года эта сумма выросла до $865,8 млн. По сообщениям, OpenAI отдаёт Microsoft около 20% выручки — часть соглашения, в рамках которого техногигант инвестировал в стартап более $13 млрд. При этом Microsoft также перечисляет OpenAI около 20% доходов от Bing и сервиса Azure OpenAI, так как поисковик работает на моделях OpenAI, а корпоративный сервис предоставляет облачный доступ к этим моделям.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил TechCrunch, что утекшие суммы показывают чистую долю доходов, передаваемую Microsoft, за вычетом выплат OpenAI по Bing и Azure OpenAI. Microsoft не раскрывает доходы от этих направлений, поэтому оценить их объём сложно.

Тем не менее документы дают уникальное представление о том, насколько быстро растёт OpenAI и как соотносятся её доходы с расходами. Если исходить из упомянутой доли в 20%, то общая выручка OpenAI составляла минимум $2,5 млрд в 2024 году и $4,33 млрд за первые три квартала 2025-го. Однако реальные цифры, вероятно, выше. Ранее The Information сообщало о примерно $4 млрд выручки в 2024-м и $4,3 млрд — за первое полугодие 2025-го.

Глава OpenAI Сэм Альтман недавно заявил, что фактические доходы «значительно выше» часто цитируемых $13 млрд в год и что компания выйдет на годовой показатель в более чем $20 млрд по итогам года. Более того, по его словам, OpenAI потенциально может достичь $100 млрд доходов к 2027 году.





По данным анализа Зитрона, в 2024 году OpenAI потратила около $3,8 млрд на инференс — вычисления, необходимые для работы обученной модели. За первые девять месяцев 2025-го эти расходы увеличились до примерно $8,65 млрд. При этом компания исторически почти полностью опиралась на вычислительные мощности Microsoft Azure, хотя также использовала ресурсы CoreWeave, Oracle, а недавно заключила соглашения с AWS и Google Cloud.

Ранее сообщалось, что общий объём вычислительных расходов OpenAI в 2024 году составлял около $5,6 млрд, а «стоимость доходов» за первое полугодие 2025-го — $2,5 млрд. Источник TechCrunch также отметил, что расходы на обучение моделей в основном покрываются кредитами Microsoft, тогда как инференс оплачивается в основном живыми деньгами.

Все эти данные указывают на то, что OpenAI может тратить на инференс больше, чем фактически зарабатывает. Такое соотношение расходов и доходов лишь подогревает разговоры о «пузыре» вокруг искусственного интеллекта. Если крупнейшая модельная компания всё ещё работает в минус при запуске своих моделей, то что это может означать для остальных игроков, привлекающих инвестиции по рекордным оценкам?

OpenAI отказалась от комментариев. Microsoft также не ответила на запрос TechCrunch.